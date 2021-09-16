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https://tr.sputniknews.com/20210916/hollanda-polisi-avrupanin-en-cok-aranan-suclusu-diye-restoranda-yemek-yiyen-turisti-yakaladi-1048971110.html
Hollanda polisi, 'Avrupa'nın en çok aranan suçlusu' diye restoranda yemek yiyen turisti yakaladı
Hollanda polisi, 'Avrupa'nın en çok aranan suçlusu' diye restoranda yemek yiyen turisti yakaladı
Avrupa'nın en çok aranan mafya babasını tutukladıklarını düşünen Hollanda polisinin aslında bir İngiliz Formula 1 taraftarını tutukladığı ortaya çıktı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T17:45+0300
2021-09-16T17:45+0300
dünya
hollanda
polis
suçlu
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Geçen hafta Hollanda'da bir İngiliz Formula 1 taraftarı, Avrupa'nın en çok aranan kaçaklarından biri olan Sicilyalı bir mafya babasıyla karıştırılmasının ardından tutuklandı.Avukatı tarafından yalnızca Mark L olarak tanımlanan 54 yaşındaki adam oğluyla Lahey'deki bir restoranda yemek yerken ağır silahlı polisler tarafından tutuklandı. Polisin asıl hedefiyse Sicilyalı Cosa Nostra'nın babası olarak bilinen, 59 yaşındaki Güney İtalyalı mafya patronu Matteo Messina Denaro’ydu.Ancak Mark L'nin avukatı, tutukladıkları adamın İngiltere'de doğup büyüdüğünü söyleyip müvekkilinin kuzey İngiliz şehri Liverpool'a özgü ve taklit etmesi zor olan ağır bir Scouse aksanı olduğunu da ekledi. Avrupa Birliği'nin emniyet teşkilatı Europol’un tanımlamasında Messina Denaro'nun tek dili İtalyanca olarak listeleniyor.Hollanda'da yüksek güvenlikli bir cezaevine götürüldüğü bildirilen Mark L, savcıların önüne çıkarıldı. Yetkililer, tutukladıkları adamın, İtalyan makamları tarafından Avrupa tutuklama kararıyla aranan adam olmadığını teyit ettikten sonra serbest bırakıldı. Van Kleef, Hollandalı savcıların davayı düşürdüğünü söyledi.Karışıklığa dair bir açıklama yapılmadıOlayın üzerine yorum yapmaları beklenen Hollandalı ve İtalyan savcılara ulaşılamadı. İtalyan makamları, Hollanda'daki tutuklama karışıklığının nasıl meydana geldiğine ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi. Hollandalı bir yetkili kamu kanalı NOS'a verdiği demeçte, “Bu kişiyi tutuklayın derlerse o kişiyi tutuklarız, onlarla aramızdaki karşılıklı anlaşma budur," dedi.
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hollanda, polis, suçlu

Hollanda polisi, 'Avrupa'nın en çok aranan suçlusu' diye restoranda yemek yiyen turisti yakaladı

17:45 16.09.2021
© EPAHollanda, polis
Hollanda, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© EPA
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Avrupa'nın en çok aranan mafya babasını tutukladıklarını düşünen Hollanda polisinin aslında bir İngiliz Formula 1 taraftarını tutukladığı ortaya çıktı.
Geçen hafta Hollanda'da bir İngiliz Formula 1 taraftarı, Avrupa'nın en çok aranan kaçaklarından biri olan Sicilyalı bir mafya babasıyla karıştırılmasının ardından tutuklandı.
Avukatı tarafından yalnızca Mark L olarak tanımlanan 54 yaşındaki adam oğluyla Lahey'deki bir restoranda yemek yerken ağır silahlı polisler tarafından tutuklandı.
Polisin asıl hedefiyse Sicilyalı Cosa Nostra'nın babası olarak bilinen, 59 yaşındaki Güney İtalyalı mafya patronu Matteo Messina Denaro’ydu.
Ancak Mark L'nin avukatı, tutukladıkları adamın İngiltere'de doğup büyüdüğünü söyleyip müvekkilinin kuzey İngiliz şehri Liverpool'a özgü ve taklit etmesi zor olan ağır bir Scouse aksanı olduğunu da ekledi. Avrupa Birliği'nin emniyet teşkilatı Europol’un tanımlamasında Messina Denaro'nun tek dili İtalyanca olarak listeleniyor.
Hollanda'da yüksek güvenlikli bir cezaevine götürüldüğü bildirilen Mark L, savcıların önüne çıkarıldı.
Yetkililer, tutukladıkları adamın, İtalyan makamları tarafından Avrupa tutuklama kararıyla aranan adam olmadığını teyit ettikten sonra serbest bırakıldı. Van Kleef, Hollandalı savcıların davayı düşürdüğünü söyledi.

Karışıklığa dair bir açıklama yapılmadı

Olayın üzerine yorum yapmaları beklenen Hollandalı ve İtalyan savcılara ulaşılamadı. İtalyan makamları, Hollanda'daki tutuklama karışıklığının nasıl meydana geldiğine ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Hollandalı bir yetkili kamu kanalı NOS'a verdiği demeçte, “Bu kişiyi tutuklayın derlerse o kişiyi tutuklarız, onlarla aramızdaki karşılıklı anlaşma budur," dedi.
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