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https://tr.sputniknews.com/20210916/ipek-erin-olumune-neden-olan-uzman-cavus-musa-orhanin-tutuklama-talebine-mahkemeden-ret-1048974821.html
İpek Er'in ölümüne neden olan uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklama talebine mahkemeden ret
İpek Er'in ölümüne neden olan uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklama talebine mahkemeden ret
Siirt'te İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan, tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada Cumhuriyet... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T20:44+0300
2021-09-16T20:52+0300
musa orhan
batman
tecavüz
siirt
ipek er
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Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edildi.Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı.AA'da yer alan habere göre, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi.Sanık Orhan, "susma" hakkını kullanacağını belirterek, savunma yapmadı. Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları mütalaaya ilişkin beyanlarında sanığın tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini belirtti.3 Aralık'a ertelendiSanık Orhan ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti, tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 3 Aralık'a erteledi. Öte yandan, duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen bir kişi, polisin dikkati sayesinde fark edilerek, gözaltına alındı.Ne olmuştu?Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.
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musa orhan, batman, tecavüz, siirt, ipek er, beşiri

İpek Er'in ölümüne neden olan uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklama talebine mahkemeden ret

20:44 16.09.2021 (güncellendi: 20:52 16.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterMusa Orhan
Musa Orhan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Siirt'te İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan, tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanığın tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti ise, tutuklanma talebinin reddine karar verdi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edildi.
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı.
AA'da yer alan habere göre, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi.
Sanık Orhan, "susma" hakkını kullanacağını belirterek, savunma yapmadı. Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları mütalaaya ilişkin beyanlarında sanığın tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini belirtti.

3 Aralık'a ertelendi

Sanık Orhan ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 3 Aralık'a erteledi. Öte yandan, duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen bir kişi, polisin dikkati sayesinde fark edilerek, gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.
16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.
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