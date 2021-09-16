https://tr.sputniknews.com/20210916/kovid-19-asisi-testislerde-sisme-yapiyor-diyen-nicki-minaja-karayipler-ve-beyaz-saraydan-yanit-1048952178.html

'Kovid-19 aşısı testislerde şişme yapıyor' diyen Nicki Minaj'a, Karayipler ve Beyaz Saray'dan yanıt

'Kovid-19 aşısı testislerde şişme yapıyor' diyen Nicki Minaj'a, Karayipler ve Beyaz Saray'dan yanıt

Trinidad Sağlık Bakanı, ABD'li rapçi Nicki Minaj'ın Karayip adasındaki bir kişinin Kovid-19 aşısı olduktan sonra testislerinde şişme olduğu yönündeki... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T09:43+0300

2021-09-16T09:43+0300

2021-09-16T09:43+0300

nicki minaj

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Karayipler'de bulunan Trinidad adası doğumlu Minaj'ın, kuzeninin aşı yaptırmayı reddettiğini çünkü arkadaşının aşı olduktan sonra testislerinde şişme ve kısırlık yaşadığını paylaşması uluslararası bir öfkeye yol açtı. 22.6 milyon Twitter takipçisi olan Minaj Pazartesi günü yaptığı paylaşımda, "Testisleri şişti. Arkadaşının evlenmesine haftalar vardı, şimdi kız düğünü iptal etti" demişti. Kovid-19 aşısına karşı yalan haber furyasına katılan ABD'li rapçiye üst düzey sağlıkçılar ve siyasetçilerden de tepkiler geldi. 'Zaman kaybı'Trinidad ve Tobago adaları Sağlık Bakanı Terrence Deyalsingh, Minaj'ın sözlerini 'zaman kaybı' olarak değerlendirdi. Deyalsingh, "Dün Bayan Minaj'a gerçek zamanlı olarak yanıt veremememizin nedenlerinden biri, iddia ettiği şeyin doğru ya da yanlış olduğundan emin olmak istememizdi. Ne yazık ki, zamanımızı bu iddianın yanlış olduğunu göstermek için harcamış olduk" dedi. Fauci'den tepkiMinaj'a ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık başdanışmanı Anthony Fauci'den de yanıt geldi. Fauci, "Onu hiçbir şey için suçlamıyorum ama hiçbir temeli olmayan bilgileri yaymadan önce iki kez düşünmeli" diye konuştu. Beyaz Saray'dan davetÖte yandan, Beyaz Saray ise Minaj'a koronavirüs aşısının güvenliği ve etkinliği hakkında bilgi vermek için bir görüşme ayarlama çağrısında bulundu. Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkalarıyla yaptığımız gibi, aşının güvenliği ve etkinliği hakkında aklına takılan soruları yanıtlamak için Nicki Minaj'a ile doktorlarımızdan biriyle görüşmeyi teklif ettik" açıklaması yaptı.

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nicki minaj, koronavirüs, koronavirüs aşısı