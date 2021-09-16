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KPSS sonuçları açıklandı
09:25 16.09.2021 (güncellendi: 09:35 16.09.2021)
© AAKPSS
© AA
2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS sonuçlarının açıkladığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Değerli KPSS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 16, 2021
Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/CPr8RBogKf sayfamızdan öğrenebilirler.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021KPSS
Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebiliyor.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebiliyor.