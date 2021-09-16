https://tr.sputniknews.com/20210916/kpss-sonuclari-aciklandi-1048951529.html

KPSS sonuçları açıklandı

KPSS sonuçları açıklandı

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T09:25+0300

2021-09-16T09:25+0300

2021-09-16T09:35+0300

türkiye

kpss

ösym

kamu personeli

sınav

halis aygün

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0c/1042832257_0:78:1201:753_1920x0_80_0_0_d772f697ff8d9ef31cb089c676f31a27.jpg

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS sonuçlarının açıkladığını duyurdu.ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebiliyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kpss, ösym, kamu personeli, sınav, halis aygün