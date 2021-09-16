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KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı
2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T09:25+0300
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türkiye
kpss
ösym
kamu personeli
sınav
halis aygün
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS sonuçlarının açıkladığını duyurdu.ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebiliyor.
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kpss, ösym, kamu personeli, sınav, halis aygün

KPSS sonuçları açıklandı

09:25 16.09.2021 (güncellendi: 09:35 16.09.2021)
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS sonuçlarının açıkladığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebiliyor.
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