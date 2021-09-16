https://tr.sputniknews.com/20210916/prof-celal-sengorun-bir-ogrencisini-taciz-ettigi-ortaya-cikti-1048974294.html

Prof. Celal Şengör'ün bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı

Prof. Celal Şengör'ün bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı

Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada yayılan bir videosunda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T20:11+0300

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yaşam

taciz

celal şengör

istanbul teknik üniversitesi

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Öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, "O kadar kızdırdı ki, eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım, bu dehşete düştü" dedi.Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taciz, celal şengör, istanbul teknik üniversitesi