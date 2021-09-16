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Prof. Celal Şengör'ün bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı
Prof. Celal Şengör'ün bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı
Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada yayılan bir videosunda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
taciz
celal şengör
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Öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, "O kadar kızdırdı ki, eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım, bu dehşete düştü" dedi.Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullandı.
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taciz, celal şengör, istanbul teknik üniversitesi

Prof. Celal Şengör'ün bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı

20:11 16.09.2021 (güncellendi: 20:12 16.09.2021)
© DHACelal Şengör
Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© DHA
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Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada yayılan bir videosunda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı.
Öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, "O kadar kızdırdı ki, eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım, bu dehşete düştü" dedi.
Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullandı.
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