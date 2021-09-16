https://tr.sputniknews.com/20210916/rus-disislerinden-koreli-taraflara-diyalog-cagrisi-1048944215.html

Rus Dışişleri’nden Koreli taraflara diyalog çağrısı

Rus Dışişleri’nden Koreli taraflara diyalog çağrısı

Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi bağlamında, taraflara itidali koruma çağrısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili tarafları, Rusya ve Çin’in... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T00:02+0300

2021-09-16T00:02+0300

2021-09-16T00:02+0300

dünya

rusya

kuzey kore

güney kore

mariya zaharova

kuzey kore lideri kim jong un

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü Zaharova, “Kore Yarımadası’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgenin sorunlarına siyasi ve diplomatik çözüm bulma yolunun makul bir alternatifi yok. Bu bağlamda, tüm ortakları itidal göstermeye ve daha önce varılan anlaşmalar ve üstlenilen yükümlülükler doğrultusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını uygulamada teyit etmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Zaharova, “Rusya, ilgili ülkeleri, Rusya ve Çin’in Kore sorununun çözümü için geliştirdiği yol haritasını ve Rusya ile Çin’in 2019’da geliştirdiği eylem planının hükümelerini uygulamaya teşvik etmeye devam edecek” dedi.Kuzey Kore, 15 Eylül Çarşamba günü 2 balistik füze testini gerçekleştirmişti. Güney Kore de denizaltılar için geliştirilen balistik füze denemesini yapmıştı.

rusya

kuzey kore

güney kore

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rusya, kuzey kore, güney kore, mariya zaharova, kuzey kore lideri kim jong un