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Rus Dışişleri’nden Koreli taraflara diyalog çağrısı
Rus Dışişleri’nden Koreli taraflara diyalog çağrısı
Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi bağlamında, taraflara itidali koruma çağrısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili tarafları, Rusya ve Çin’in... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
kuzey kore
güney kore
mariya zaharova
kuzey kore lideri kim jong un
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü Zaharova, “Kore Yarımadası’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgenin sorunlarına siyasi ve diplomatik çözüm bulma yolunun makul bir alternatifi yok. Bu bağlamda, tüm ortakları itidal göstermeye ve daha önce varılan anlaşmalar ve üstlenilen yükümlülükler doğrultusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını uygulamada teyit etmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Zaharova, “Rusya, ilgili ülkeleri, Rusya ve Çin’in Kore sorununun çözümü için geliştirdiği yol haritasını ve Rusya ile Çin’in 2019’da geliştirdiği eylem planının hükümelerini uygulamaya teşvik etmeye devam edecek” dedi.Kuzey Kore, 15 Eylül Çarşamba günü 2 balistik füze testini gerçekleştirmişti. Güney Kore de denizaltılar için geliştirilen balistik füze denemesini yapmıştı.
rusya
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rusya, kuzey kore, güney kore, mariya zaharova, kuzey kore lideri kim jong un

Rus Dışişleri’nden Koreli taraflara diyalog çağrısı

00:02 16.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi bağlamında, taraflara itidali koruma çağrısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili tarafları, Rusya ve Çin’in geliştirdiği ‘yol haritasını’ uygulamaya teşvik etme niyetinde olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü Zaharova, “Kore Yarımadası’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgenin sorunlarına siyasi ve diplomatik çözüm bulma yolunun makul bir alternatifi yok. Bu bağlamda, tüm ortakları itidal göstermeye ve daha önce varılan anlaşmalar ve üstlenilen yükümlülükler doğrultusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını uygulamada teyit etmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Zaharova, “Rusya, ilgili ülkeleri, Rusya ve Çin’in Kore sorununun çözümü için geliştirdiği yol haritasını ve Rusya ile Çin’in 2019’da geliştirdiği eylem planının hükümelerini uygulamaya teşvik etmeye devam edecek” dedi.
Kuzey Kore, 15 Eylül Çarşamba günü 2 balistik füze testini gerçekleştirmişti. Güney Kore de denizaltılar için geliştirilen balistik füze denemesini yapmıştı.
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