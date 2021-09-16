Rus Dışişleri’nden Koreli taraflara diyalog çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü Zaharova, “Kore Yarımadası’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgenin sorunlarına siyasi ve diplomatik çözüm bulma yolunun makul bir alternatifi yok. Bu bağlamda, tüm ortakları itidal göstermeye ve daha önce varılan anlaşmalar ve üstlenilen yükümlülükler doğrultusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını uygulamada teyit etmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Zaharova, “Rusya, ilgili ülkeleri, Rusya ve Çin’in Kore sorununun çözümü için geliştirdiği yol haritasını ve Rusya ile Çin’in 2019’da geliştirdiği eylem planının hükümelerini uygulamaya teşvik etmeye devam edecek” dedi.Kuzey Kore, 15 Eylül Çarşamba günü 2 balistik füze testini gerçekleştirmişti. Güney Kore de denizaltılar için geliştirilen balistik füze denemesini yapmıştı.
Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi bağlamında, taraflara itidali koruma çağrısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili tarafları, Rusya ve Çin’in geliştirdiği ‘yol haritasını’ uygulamaya teşvik etme niyetinde olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü Zaharova, “Kore Yarımadası’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgenin sorunlarına siyasi ve diplomatik çözüm bulma yolunun makul bir alternatifi yok. Bu bağlamda, tüm ortakları itidal göstermeye ve daha önce varılan anlaşmalar ve üstlenilen yükümlülükler doğrultusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını uygulamada teyit etmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Zaharova, “Rusya, ilgili ülkeleri, Rusya ve Çin’in Kore sorununun çözümü için geliştirdiği yol haritasını ve Rusya ile Çin’in 2019’da geliştirdiği eylem planının hükümelerini uygulamaya teşvik etmeye devam edecek” dedi.
Kuzey Kore, 15 Eylül Çarşamba günü 2 balistik füze testini gerçekleştirmişti. Güney Kore de denizaltılar için geliştirilen balistik füze denemesini yapmıştı.