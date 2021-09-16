https://tr.sputniknews.com/20210916/tahir-elci-siyasi-bir-suikasta-kurban-gitti-diyen-davutoglunun-mahkemede-dinlenmesi-istendi-1048968574.html

‘Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti’ diyen Davutoğlu’nun mahkemede dinlenmesi istendi

‘Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti’ diyen Davutoğlu’nun mahkemede dinlenmesi istendi

Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi ailesinin avukatları, "Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti" diyen dönemin başbakanı ve şimdiki Gelecek Partisi Genel... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T16:54+0300

2021-09-16T16:54+0300

2021-09-16T16:56+0300

görüş

ahmet davutoğlu

tahir elçi

diyarbakır barosu

mahkeme

suikast

avukat

gelecek partisi

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Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi ailesinin avukatları, davanın görüldüğü Diyarbakır 10. Ağır ceza Mahkemesi’ne ayrı ayrı başvurarak, dönemin Başbakanı olan Ahmet Davutoğlu’nun dinlenmesini istedi. Yapılan yazılı başvuruda, Davutoğlu’nun Diyarbakır ziyaretinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalar, baro ziyaretinde baro başkanı ile yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmelerde ifade ettiği beyanlar üzerine mahkemece dinlenmesi istendi. Davutoğlu, 28 Aralık 2015’te cinayete kurban giden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayeti ile ilgili basın mensupları ile yaptığı toplantıda "Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti" açıklamasında bulunmuştu.‘Dosyaya yansımayan bilgilerin kamuoyuyla paylaşımı talep edildi’Mahkemeye yapılan yazılı başvuruda Davutoğlu’nun bu açıklamasını da hatırlatan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren başvurusunda “Aynı açıklamanın yapıldığı gün Ahmet Davutoğlu Diyarbakır Barosunu da ziyaret etmiştir. Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimizle gerçekleşen görüşmede de ‘Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti’ beyanını tekrarlamış ve söz konusu suikast ile birlikte zor ve karanlık bir sürece girildiğini beyan etmiştir. Baro başkanı olarak kendisine söz konusu dönemin Başbakanı olarak sorumluğu hatırlatılmış ve dosyaya yansımayan bilgilerin kamuoyuyla paylaşımı talep edilmiştir. Kendisi söz konusu dönemde olduğu gibi hala devlet içinde 1990 yıllardaki atmosferi tekrar geri getirmek isteyen grupların olduğunu, cinayetin aydınlatılması için gerekli talimatları verdiğini, o sürecin zorluğunu ve yaşananları hatırlatarak bazı grupların engellemelerinden bahsederek hatta söz konusu oluşumların kendisine de yöneldiğini ve başbakanlıktan ayrıldığını belirtmiştir. Bu suikastın aydınlatılması için kendi dönem süresine ilişkin sürece dair gerekli yardımı sunabileceğini ancak Başbakanlıktan ayrıldıktan sonraki süreç için bir şey diyemeyeceğini belirtmiştir” dedi.‘Gerçek bir bilgi veya görgüye dayanıyor olması kuvvetle muhtemeldir’ Davutoğlu’nun cinayetin işlendiği tarihlerde Başbakanlık görevi yürüttüğüne dikkat çekilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: Dilekçenin talep bölümünde “Ahmet Davutoğlu'nun beyanlarının alınması için duruşmada dinlenmesini, bu amaçla kendisine davetiye çıkarılmasını, (Davetiyenin ‘Gelecek Partisi Genel Merkez Binası ANKARA’ adresine gönderilmesini) Kendisinin talimat ile dinlenmesine karar verilmesi halinde talimata, ‘Talimat Mahkemesinde yapılacak duruşma gün ve saatinin katılan vekillerine tebliğ edilmesi’ hususunun şerh edilmesini talep ederiz” denildi.

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2021

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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ahmet davutoğlu, tahir elçi, diyarbakır barosu, mahkeme, suikast, avukat, gelecek partisi