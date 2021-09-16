Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210916/time-dergisinin-dunyanin-en-etkili-100-kisisi-listesinde-tek-turk-isim-iea-baskani-fatih-birol-1048947207.html
TIME dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesinde tek Türk isim: IEA Başkanı Fatih Birol
TIME dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesinde tek Türk isim: IEA Başkanı Fatih Birol
TIME dergisinin, dünya çapında en etkili 100 kişiyi belirlediği listeye göre Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 'öncü' isimlerden biri... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T02:30+0300
2021-09-16T02:30+0300
dünya
fatih birol
time dergisi
uluslararası enerji ajansı (iea)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103685/13/1036851341_121:0:1550:804_1920x0_80_0_0_6de548694462993475316cb8b82b5dee.jpg
TIME dergisinin bu yıl 18. yayımladığı ve dünya çapındaki en etkili isimleri seçtiği TIME 100 listesi açıklandı. Dünyaca ünlü siyasi liderlerin de yer aldığı listede, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "öncü" isimlerden biri olarak listeye adını yazdırdı. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu listede yer alan Birol, listedeki tek Türk oldu.'Dünya liderlerine güvenilir bir danışman'TIME dergisinde ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry tarafından kaleme alınan yazıda, IEA Başkanı Birol'un yüksek teknoloji verilerini bilgi birikimiyle bir araya getirerek işlediği belirtildi. Kerry, "Dünya liderlerine güvenilir bir danışman olan Birol, karbon emisyonlarını azaltmak ve gezegenimizi kurtarmak için ne yapılması gerektiği konusunda tarafsız bir otorite. Birol, ağırlıklı olarak petrol piyasalarını takip eden bir kurum olan IEA'yı, dünyanın büyük ekonomilerine, enerji teknolojilerinde danışmanlık eden lider bir kurum haline dönüştürdü" ifadeleri yer aldı. Yazıda ayrıca, IEA'nın 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için hazırladığı kapsamlı yol haritasını, Çin, Hindistan, Endonezya da dahil olmak üzere birçok ülkenin istediği belirtildi.TIME 100 listesinde bu yıl en etkili 100 kişi arasında seçilen isimler arasında, ABD Başkanı Joe Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla CEO'su Elon Musk, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle gibi ünlü isimler de yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103685/13/1036851341_384:0:1456:804_1920x0_80_0_0_077d933cede542dca713c33ba3b8ec8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih birol, time dergisi, uluslararası enerji ajansı (iea)

TIME dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesinde tek Türk isim: IEA Başkanı Fatih Birol

02:30 16.09.2021
© Fotoğraf : TwitterFatih Birol
Fatih Birol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
TIME dergisinin, dünya çapında en etkili 100 kişiyi belirlediği listeye göre Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 'öncü' isimlerden biri olarak listede yer alan tek Türk oldu.
TIME dergisinin bu yıl 18. yayımladığı ve dünya çapındaki en etkili isimleri seçtiği TIME 100 listesi açıklandı. Dünyaca ünlü siyasi liderlerin de yer aldığı listede, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "öncü" isimlerden biri olarak listeye adını yazdırdı. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu listede yer alan Birol, listedeki tek Türk oldu.

'Dünya liderlerine güvenilir bir danışman'

TIME dergisinde ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry tarafından kaleme alınan yazıda, IEA Başkanı Birol'un yüksek teknoloji verilerini bilgi birikimiyle bir araya getirerek işlediği belirtildi. Kerry, "Dünya liderlerine güvenilir bir danışman olan Birol, karbon emisyonlarını azaltmak ve gezegenimizi kurtarmak için ne yapılması gerektiği konusunda tarafsız bir otorite. Birol, ağırlıklı olarak petrol piyasalarını takip eden bir kurum olan IEA'yı, dünyanın büyük ekonomilerine, enerji teknolojilerinde danışmanlık eden lider bir kurum haline dönüştürdü" ifadeleri yer aldı.
Yazıda ayrıca, IEA'nın 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için hazırladığı kapsamlı yol haritasını, Çin, Hindistan, Endonezya da dahil olmak üzere birçok ülkenin istediği belirtildi.
TIME 100 listesinde bu yıl en etkili 100 kişi arasında seçilen isimler arasında, ABD Başkanı Joe Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla CEO'su Elon Musk, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle gibi ünlü isimler de yer aldı.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:03ABD'de olimpik cimnastikçiler, FBI'ı takımdaki cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı
03:02'Rusya’da 39 milyon yetişkin koronavirüs aşısı oldu'
02:48Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
02:31İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 152 bin 772 TL para cezası kesildi
02:30TIME dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesinde tek Türk isim: IEA Başkanı Fatih Birol
02:10Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole yuvarlandı, araç alev aldı
02:08İspanya hükümeti Katalonya'nın bağımsızlık krizini çözmek için müzakerelere başladı
01:55Arjantin’de hükümetin ön seçimlerde güç kaybetmesinin ardından 5 bakan istifa etti
01:46İngiltere'de Johnson hükümetinde ilk kabine değişikliği
01:27Associated Press ABD'de hangi eyaletin ne kadar Afgan mülteci alacağını paylaştı
01:13Kazada yaralanan otobüs şoförü, 'Borçlarım var, çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmeye çalıştı
01:13Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı
01:01Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda Ajax, Sporting Lizbon'u yendi
00:52Pentagon'un Çin'e saldırı tartışmalarının odağındaki Genelkurmay Başkanı'na güveni tam
00:47Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek
00:32Ronaldo, kazayla bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti
00:28Markete giderken yakalanan koronavirüslü gençten polise: 'Abarttınız'
00:23ABD halkının çoğu, ülkelerinde demokrasinin saldırı altında olduğunu düşünüyor
00:18Dortmund Teknik Direktörü Rose: İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı, bize ciddi zorluk yarattı
00:13Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları