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ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor
ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sierra Nevada dağlarında birden fazla noktada devam eden orman yangınlarının, dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit altında... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T02:12+0300
2021-09-17T02:12+0300
yaşam
abd
kaliforniya
orman yangını
sekoya
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Associated Press'e göre, itfaiye ekiplerine yapılan bilgilendirmede, bölgede 9 Eylül'de yıldırım düşmesi sonucu başlayan iki orman yangınının, California Sekoya Ulusal Parkı'ndaki Giant Forest adlı dünyaca ünlü dev sekoya ormanına ulaşmasının beklendiği ifade edildi.ABD medyasında, itfaiye ekiplerinin dev ağaçların bazılarını aleve dayanıklı alüminyum battaniyelerle sardığı haberleri yer alırken, sarılan özel ağaçlar arasında yaklaşık 84 metre yüksekliği ve 31 metreden fazla çevre uzunluğuyla dünyanın en büyük tek köklü ağacı olan General Sherman adlı sekoya ağacının da bulunduğu belirtildi.Öte yandan, 29 kilometrekare alana ulaşan Paradise ve 6,5 kilometrekareye yayılan Colony yangınlarıyla mücadele için görevlendirilen ulusal itfaiye ekibi, alevlerin ilerleyişini kontrollü yangınlarla durdurmak için çalışmalarına devam ediyor.Uzmanlar, Sierra Nevada dağlarının batı eteklerinde bulunan dev sekoya ağaçlarının, normal şartlarda yangınlardan zarar görmediğini dile getiriyor. Orman yangınlarının, kozalaklardan tohumların çıkmasına yardımcı olduğu ve genç sekoya ağaçlarının yetişmesine imkan tanıyan boş alanlar yarattığı vurgulanıyor.Ancak ağaçların iklim değişikliğinin neden olduğu olağanüstü şiddetli yangınlardan korunamadığı biliniyor.Geçen yıl eyalette çıkan Castle yangınında 7 bin 500 ila 10 bin 600 sekoya ağacının yanmış olduğu tahmin ediliyor.2000'den fazla ağacın bulunduğu sekoya ormanı Giant Forest, dünyanın bilinen en büyük 10 ağacından 5'ine ev sahipliği yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210508/kaliforniyada-gecen-yilki-yangindan-bu-yana-dumani-tuten-bir-sekoya-agaci-kesfedildi-1044451013.html
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abd, kaliforniya, orman yangını, sekoya

ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor

02:12 17.09.2021
© REUTERS / Fred GreavesABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangını söndürme ekipleri
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangını söndürme ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Fred Greaves
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sierra Nevada dağlarında birden fazla noktada devam eden orman yangınlarının, dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit altında bıraktığı bildirildi.
Associated Press'e göre, itfaiye ekiplerine yapılan bilgilendirmede, bölgede 9 Eylül'de yıldırım düşmesi sonucu başlayan iki orman yangınının, California Sekoya Ulusal Parkı'ndaki Giant Forest adlı dünyaca ünlü dev sekoya ormanına ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
ABD medyasında, itfaiye ekiplerinin dev ağaçların bazılarını aleve dayanıklı alüminyum battaniyelerle sardığı haberleri yer alırken, sarılan özel ağaçlar arasında yaklaşık 84 metre yüksekliği ve 31 metreden fazla çevre uzunluğuyla dünyanın en büyük tek köklü ağacı olan General Sherman adlı sekoya ağacının da bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, 29 kilometrekare alana ulaşan Paradise ve 6,5 kilometrekareye yayılan Colony yangınlarıyla mücadele için görevlendirilen ulusal itfaiye ekibi, alevlerin ilerleyişini kontrollü yangınlarla durdurmak için çalışmalarına devam ediyor.
Uzmanlar, Sierra Nevada dağlarının batı eteklerinde bulunan dev sekoya ağaçlarının, normal şartlarda yangınlardan zarar görmediğini dile getiriyor. Orman yangınlarının, kozalaklardan tohumların çıkmasına yardımcı olduğu ve genç sekoya ağaçlarının yetişmesine imkan tanıyan boş alanlar yarattığı vurgulanıyor.
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Kaliforniya'da geçen yılki yangından bu yana dumanı tüten bir Sekoya ağacı keşfedildi
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Ancak ağaçların iklim değişikliğinin neden olduğu olağanüstü şiddetli yangınlardan korunamadığı biliniyor.
Geçen yıl eyalette çıkan Castle yangınında 7 bin 500 ila 10 bin 600 sekoya ağacının yanmış olduğu tahmin ediliyor.
2000'den fazla ağacın bulunduğu sekoya ormanı Giant Forest, dünyanın bilinen en büyük 10 ağacından 5'ine ev sahipliği yapıyor.
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