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AB'de ilk: İtalya, 'Yeşil Geçiş' sertifikasını çalışma hayatı için zorunlu hale getirdi
AB'de ilk: İtalya, 'Yeşil Geçiş' sertifikasını çalışma hayatı için zorunlu hale getirdi
İtalya’da hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadelede ağustosta uygulamaya koyduğu; aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T10:06+0300
2021-09-17T10:06+0300
italya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
aşı sertifikası
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İtalya, tüm çalışanlar için Kovid-19 aşısı olmayı veya negatif test sonucu göstermeyi zorunlu hale getirerek, AB'de 'Yeşil Geçiş' sertifikasını en kapsamlı şekilde mecbur kılan ilk AB ülkesi oldu. Bakanlar Kurulu'nun bu akşam oybirliğiyle kabul ettiği kanun hükmünde kararnameyle 15 Ekim'den itibaren kamu ve özel sektörde çalışan herkes için "Yeşil Geçiş" belgesi zorunlu hale getirildi.Maaşlar askıya alınacakBu şartı yerine getirmeyen çalışanlara 600 ila 1500 euro, işverenler için 400 ile 1000 euro arasında değişen cezalar uygulanacak. Ayrıca, "Yeşil Geçiş" olmadan çalışanlar, özel sektörde hemen, kamuda ise en geç 5 gün içinde geçici olarak işten uzaklaştırılacak ve maaşları askıya alınacak.Kararnameye göre, eczanelerde yapılan hızlı testlerin fiyatları da düşürülecek ve tıbbi gerekçelerle aşı olmayanlar için de testler ücretsiz olacak.İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Draghi, bakanlar kurulunda bu düzenlemenin, ülkenin yeniden açılmasının devamı için şart olduğunu belirtti.'23 milyon çalışana dokunmuş olacağız'Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, düzenlediği basın toplantısında, "Yenilik bunun evrensel bir strateji olmasında. Bununla kamu, özel sektör ve serbest meslek sahibi bireyler de olmak üzere 23 milyon çalışana dokunmuş olacağız. Avrupa'da henüz böyle bir şey yapılmadı... Kendimizi uluslararası alanda ön plana çıkarıyoruz" dedi.Brunetta, aşılamanın ülke genelinde hızlanmasını istediklerini ifade etti.Diğer yandan, bugün itibarıyla kamu sektöründe bulunan yaklaşık 18 milyon çalışandan 13.9 milyonu aşılanırken, 4.1 milyon devlet memurunun ise halen aşı yaptırmadığı kaydedildi.'Yeşil Geçiş' sertifikası, Avrupa'da seyahat etmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştı, ancak İtalya, sertifikayı, müzeler, spor salonları ve restoran gibi mekanlara erişmek isteyenler için hızla bir gereklilik haline getiren bir grup ülke arasında yer aldı. Ülkede, 6 Ağustos'ta restoranların kapalı alanları, yüzme havuzu, spor salonları, tiyatro, sinema gibi sosyal faaliyetlere girişler için uygulamaya koyduğu "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamı, 1 Eylül'de tren, uçak ve gemiyle yapılan seyahatleri de içine alacak şekilde genişletildi.Mart ayında ise aşı olmayan doktorların görevden uzaklaştırılacağı açıklandı. İtalya, pandeminin ortaya çıkmasından bu yana 130 binden fazla kişinin hastalıktan ölmesiyle, İngiltere'den sonra Avrupa'da en yüksek ikinci Kovid-19 ölüm oranına sahip.60 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüde 74'ü en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu ve yüzde 68'i tamamen aşılandı, rakamlar çoğu AB ülkesiyle büyük ölçüde uyumlu.İtalya'nın sağlık vakfı Gimbe, aşıların öneminin altını çizerek Perşembe günü yayınladığı bir raporda, şu anda hastanede olan Kovid-19 hastalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu söyledi.
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italya, koronavirüs, koronavirüs aşısı, aşı sertifikası

AB'de ilk: İtalya, 'Yeşil Geçiş' sertifikasını çalışma hayatı için zorunlu hale getirdi

10:06 17.09.2021
© REUTERS / DANIELE MASCOLOİtalya - koronavirüs
İtalya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / DANIELE MASCOLO
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İtalya’da hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadelede ağustosta uygulamaya koyduğu; aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren 'Yeşil Geçiş' sertifikasını çalışma hayatı için zorunlu hale getirdi.
İtalya, tüm çalışanlar için Kovid-19 aşısı olmayı veya negatif test sonucu göstermeyi zorunlu hale getirerek, AB'de 'Yeşil Geçiş' sertifikasını en kapsamlı şekilde mecbur kılan ilk AB ülkesi oldu.
Bakanlar Kurulu'nun bu akşam oybirliğiyle kabul ettiği kanun hükmünde kararnameyle 15 Ekim'den itibaren kamu ve özel sektörde çalışan herkes için "Yeşil Geçiş" belgesi zorunlu hale getirildi.

Maaşlar askıya alınacak

Bu şartı yerine getirmeyen çalışanlara 600 ila 1500 euro, işverenler için 400 ile 1000 euro arasında değişen cezalar uygulanacak. Ayrıca, "Yeşil Geçiş" olmadan çalışanlar, özel sektörde hemen, kamuda ise en geç 5 gün içinde geçici olarak işten uzaklaştırılacak ve maaşları askıya alınacak.
Kararnameye göre, eczanelerde yapılan hızlı testlerin fiyatları da düşürülecek ve tıbbi gerekçelerle aşı olmayanlar için de testler ücretsiz olacak.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Draghi, bakanlar kurulunda bu düzenlemenin, ülkenin yeniden açılmasının devamı için şart olduğunu belirtti.

'23 milyon çalışana dokunmuş olacağız'

Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, düzenlediği basın toplantısında, "Yenilik bunun evrensel bir strateji olmasında. Bununla kamu, özel sektör ve serbest meslek sahibi bireyler de olmak üzere 23 milyon çalışana dokunmuş olacağız. Avrupa'da henüz böyle bir şey yapılmadı... Kendimizi uluslararası alanda ön plana çıkarıyoruz" dedi.
Brunetta, aşılamanın ülke genelinde hızlanmasını istediklerini ifade etti.
Diğer yandan, bugün itibarıyla kamu sektöründe bulunan yaklaşık 18 milyon çalışandan 13.9 milyonu aşılanırken, 4.1 milyon devlet memurunun ise halen aşı yaptırmadığı kaydedildi.
'Yeşil Geçiş' sertifikası, Avrupa'da seyahat etmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştı, ancak İtalya, sertifikayı, müzeler, spor salonları ve restoran gibi mekanlara erişmek isteyenler için hızla bir gereklilik haline getiren bir grup ülke arasında yer aldı. Ülkede, 6 Ağustos'ta restoranların kapalı alanları, yüzme havuzu, spor salonları, tiyatro, sinema gibi sosyal faaliyetlere girişler için uygulamaya koyduğu "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamı, 1 Eylül'de tren, uçak ve gemiyle yapılan seyahatleri de içine alacak şekilde genişletildi.
Mart ayında ise aşı olmayan doktorların görevden uzaklaştırılacağı açıklandı.
İtalya, pandeminin ortaya çıkmasından bu yana 130 binden fazla kişinin hastalıktan ölmesiyle, İngiltere'den sonra Avrupa'da en yüksek ikinci Kovid-19 ölüm oranına sahip.
60 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüde 74'ü en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu ve yüzde 68'i tamamen aşılandı, rakamlar çoğu AB ülkesiyle büyük ölçüde uyumlu.
İtalya'nın sağlık vakfı Gimbe, aşıların öneminin altını çizerek Perşembe günü yayınladığı bir raporda, şu anda hastanede olan Kovid-19 hastalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu söyledi.
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