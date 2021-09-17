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https://tr.sputniknews.com/20210917/bergeni-olduren-halis-serbesti-oynayacak-isim-netlesti-1048991121.html
Bergen'i öldüren Halis Serbest'i oynayacak isim netleşti
Bergen'i öldüren Halis Serbest'i oynayacak isim netleşti
Yıllar önce eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatı film oluyor. Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Halis... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T12:49+0300
2021-09-17T12:50+0300
yaşam
erdal beşikçioğlu
bergen
film
farah zeynep abdullah
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Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.Bergen filminin erkek başrol oyuncusu da belli oldu. Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen'in yüzüne kezzap atıp ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest’e hayat verecek.Beşikçioğlu, o dönem çıkan haberleri ve videoları izleyerek, rolüne çalışıyor.İtiraz etmiştiBergen’e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından da Bergen’i öldüren Halis Serbest, sinema filminin çekilmesine itiraz etmiş, filmin, izni olmadan yapılamayacağını savunmuştu.Serbest’in itirazına karşı, Mine Şengöz şu açıklama yapmıştı:Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960’da Mersin’de doğdu. Anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır’la 1966’da Ankara’ya yerleşti.Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu’ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle okuldan ayrıldı. Daha sonra da yaşını büyülterek bir süre PTT’de çalıştı.1979’da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü’nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü’nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte sahne aldı.
bergen
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erdal beşikçioğlu, bergen, film, farah zeynep abdullah

Bergen'i öldüren Halis Serbest'i oynayacak isim netleşti

12:49 17.09.2021 (güncellendi: 12:50 17.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterŞarkıcı Bergen
Şarkıcı Bergen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Yıllar önce eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatı film oluyor. Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Halis Serbest'i de Erdal Beşikçioğlu oynayacak.
Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.
Bergen filminin erkek başrol oyuncusu da belli oldu. Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen'in yüzüne kezzap atıp ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest’e hayat verecek.
Beşikçioğlu, o dönem çıkan haberleri ve videoları izleyerek, rolüne çalışıyor.

İtiraz etmişti

Bergen’e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından da Bergen’i öldüren Halis Serbest, sinema filminin çekilmesine itiraz etmiş, filmin, izni olmadan yapılamayacağını savunmuştu.
Serbest’in itirazına karşı, Mine Şengöz şu açıklama yapmıştı:
“Bu dünya Bergen’siz olmaz. Biz Bergen’i hiç unutmadık. Ama onu ne sadece ‘acıların kadını’ olarak anımsıyoruz ne de korkunç bir cinayetin kurbanı olarak. Bergen ve Bergen gibi nice özel kadının iç sesini, yaşam gücünü, kudretini bastırmaya çalışan faillere ve faillere hizmet eden zihniyete inat, Bergen’in yanında olacağız. Bergen’in hikayesi kendi öz gücünü inatla savunan, şarkı söylerken dünyayı fetheden eşsiz bir kahramanın da hikayesidir. Onun dipdiri ve güçlü varlığını aramıza geri çağırıyoruz. Tekrar canlanıp hayat dolu bakışlarını üstümüze dikmesi için. Bergen’den geriye kalan boşlukla yüzleşmek için Bergen’i asla yalnız bırakmayacağız.”
Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960’da Mersin’de doğdu. Anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır’la 1966’da Ankara’ya yerleşti.
Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu’ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle okuldan ayrıldı. Daha sonra da yaşını büyülterek bir süre PTT’de çalıştı.
1979’da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü’nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü’nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte sahne aldı.
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