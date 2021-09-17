https://tr.sputniknews.com/20210917/colasandan-arapca-arama-ilanina-tepki-bunun-adi-harf-devrimini-hice-saymaktir-1048986889.html

Çölaşan’dan Arapça arama ilanına tepki: Bunun adı Harf Devrimi’ni hiçe saymaktır

Çölaşan’dan Arapça arama ilanına tepki: Bunun adı Harf Devrimi’ni hiçe saymaktır

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Kırıkkale 2. Aile Mahkemesi’nin bir boşanma davasında Arapça çıkardığı arama ilanına sert bir dille tepki gösterdi. Bunun kabul... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T10:24+0300

2021-09-17T10:24+0300

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türkiye

arapça

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ilan

emin çölaşan

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Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Ahmet Kurtoğlu adlı bir vatandaşın Türk uyruklu olmayan ve soy ismi mahkeme kararında yer almayan Amal isimli kadından boşanmak için açtığı davanın detaylarını şöyle aktardı:“Kocası Ahmet Kurtoğlu, Türk uyruklu olmayan karısı hakkında geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmış. Ancak kadın adresinde bulunamadığı için kendisine tebligat yapılamıyormuş. Amal isimli kadının hangi ülke vatandaşı olduğu belli değil. Suriyeli, Iraklı, Afgan olabilir. Belli ki sığınmacı olarak yolu Türkiye'ye düşmüş ve burada evlenmiş. Mahkeme kararında kadının soyadı bile yer almıyor. Parantez içinde (Kahloul) diye geçiyor. Türk mahkemelerinde yabancı uyruklular tarafından, ya da onlar hakkında açılmış binlerce dava var…Ve şimdi bu mahkeme kararında görüldüğü gibi çok tehlikeli bir yol açılmak isteniyor. Arapça harflerle çıkarılan arama ilanı! Davalı olan bu kadın belli ki uzun yıllardan bu yana Türkiye'de yaşamış… Ama herhalde Türkçe öğrenmesi mümkün olmamış!.. Ve Kırıkkale'deki mahkeme işi gücü bırakmış, kadın okuyup anlasın diye tebligatını Arapça harflerle yapıyor! Kabul edilemez bir durum.”Çölaşan, yazısının devamında konuya ilişkin şu görüşlerini aktardı:“Davada taraflardan herhangi birinin Türkçe bilmiyor, ya da öyle görünüyor olması hiç önemli değildir. Sen Türk mahkemesi olarak duyurularını ve tebligatlarını sadece Türkçe harflerle yapmak zorundasın. Bunun aksine bir hüküm ne yasalarımızda var ne de yargının geleneklerinde…”

https://tr.sputniknews.com/20201224/imamoglu-bence-de-seb-i-arus-toreninde-kuranin-arapca-okunmasi-gerekir-1043457571.html

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arapça, açıklama, ilan, emin çölaşan