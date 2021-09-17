https://tr.sputniknews.com/20210917/kilicdaroglu-ve-aksener-nikah-sahidi-oldu-1049009526.html

Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'un oğlunun nikah şahidi oldu. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T23:06+0300

2021-09-17T23:06+0300

2021-09-17T23:06+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

iyi parti

nikah şahidi

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Kılıçdaroğlu ve Akşener, bir otelde düzenlenen İlteriş Ergun ve Almaş Bakiyev çiftinin düğün törenine katıldı.Çiftin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikahın ardından Ergun ve Bakiyev çiftine mutluluklar diledi.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, nikah şahidi