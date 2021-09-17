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Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikah şahidi oldu
Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikah şahidi oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'un oğlunun nikah şahidi oldu. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T23:06+0300
2021-09-17T23:06+0300
2021-09-17T23:06+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
iyi parti
nikah şahidi
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Kılıçdaroğlu ve Akşener, bir otelde düzenlenen İlteriş Ergun ve Almaş Bakiyev çiftinin düğün törenine katıldı.Çiftin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikahın ardından Ergun ve Bakiyev çiftine mutluluklar diledi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, nikah şahidi
Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikah şahidi oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'un oğlunun nikah şahidi oldu.
Kılıçdaroğlu ve Akşener, bir otelde düzenlenen İlteriş Ergun ve Almaş Bakiyev çiftinin düğün törenine katıldı.
Çiftin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikahın ardından Ergun ve Bakiyev çiftine mutluluklar diledi.