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Sichuan depremi nedeniyle 150 tondan fazla 'Çin votkası' döküldü
Sichuan depremi nedeniyle 150 tondan fazla 'Çin votkası' döküldü
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan bir şarap şirketinin deposuna yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle 150 tondan fazla 'Çin votkasının'... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T15:30+0300
2021-09-17T15:38+0300
dünya
çin
şarap
votka
likör
hasar
sichuan
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Çin'in haber portalı Wangyi'nin aktardığına göre, Sichuan eyaletinde meydana gelen deprem, Luzhou şehrindeki Chennianjiao şarap deposunda 170'den fazla seramik testiye zarar vererek geniş çaplı sızıntıya neden oldu.Seramiklerin verdiği hasarın etkisiyle 150 tondan fazla baijiunun döküldüğü belirtildi.Sichuan eyaletinde yerel saatle 04.33'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Eyalet hükümeti, depremin evlerde hasara neden olduğunu, deprem sonucu en az 2 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.Dünyanın en çok tüketilen içkisiBaijiu tahıldan elde edilen bir Çin likörüdür. Fermente edilmiş sorgumdan damıtılmış berrak bir yapıya sahip olup yapımında diğer tür tahıllar da kullanılabilir. Baijiu üretiminde kullanılan jiuqu başlangıç kültürü genellikle toz haline getirilmiş buğday tanelerinden veya buharda pişirilmiş pirinçten yapılıyor.Öte yandan Baijiu, 2016 yılı itibarı ile 5 milyar litre ile dünyanın en çok tüketilen içkisi olarak biliniyor.
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çin, şarap, votka, likör, hasar, sichuan, deprem

Sichuan depremi nedeniyle 150 tondan fazla 'Çin votkası' döküldü

15:30 17.09.2021 (güncellendi: 15:38 17.09.2021)
© REUTERSSichuan depremi sonucu 150 tondan fazla 'Çin votkası' döküldü
Sichuan depremi sonucu 150 tondan fazla 'Çin votkası' döküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan bir şarap şirketinin deposuna yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle 150 tondan fazla 'Çin votkasının' (baijiu) döküldüğü bildirildi.
Çin'in haber portalı Wangyi'nin aktardığına göre, Sichuan eyaletinde meydana gelen deprem, Luzhou şehrindeki Chennianjiao şarap deposunda 170'den fazla seramik testiye zarar vererek geniş çaplı sızıntıya neden oldu.
Seramiklerin verdiği hasarın etkisiyle 150 tondan fazla baijiunun döküldüğü belirtildi.
Sichuan eyaletinde yerel saatle 04.33'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Eyalet hükümeti, depremin evlerde hasara neden olduğunu, deprem sonucu en az 2 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Dünyanın en çok tüketilen içkisi

Baijiu tahıldan elde edilen bir Çin likörüdür. Fermente edilmiş sorgumdan damıtılmış berrak bir yapıya sahip olup yapımında diğer tür tahıllar da kullanılabilir.
Baijiu üretiminde kullanılan jiuqu başlangıç kültürü genellikle toz haline getirilmiş buğday tanelerinden veya buharda pişirilmiş pirinçten yapılıyor.
Öte yandan Baijiu, 2016 yılı itibarı ile 5 milyar litre ile dünyanın en çok tüketilen içkisi olarak biliniyor.
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