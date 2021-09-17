https://tr.sputniknews.com/20210917/turkiyeden-abye-giden-cocuk-giysileri-uyari-aldi-bogulma-riski-tasiyor-1048984778.html

Türkiye'den AB'ye giden çocuk giysileri uyarı aldı: 'Boğulma riski taşıyor'

Türkiye'den AB'ye giden çocuk giysileri uyarı aldı: 'Boğulma riski taşıyor'

Bazı ihraç çocuk giysileri, boğulma riski taşıyan, standart dışı kordonları nedeniyle Avrupa Birliği'nden uyarı aldı. Bakanlık yetkilileri, söz konusu... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T09:01+0300

2021-09-17T09:01+0300

2021-09-17T09:00+0300

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Okul zilinin çalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okulun yolunu tutarken, Türkiye menşeli çocuk giysilerinde 'kordon' tehlikesi ortaya çıktı. Boğulmaya neden olabildiği belirtilen kordon ve büzme ipleri için Avrupa’dan Türkiye’ye bildirimde bulunulurken, yetkililer söz konusu ürünlerin ihraç ürünü olduğunu, tespit edilmesi halinde imha edildiğini, iç piyasaya verilmediğini söyledi.Milliyet'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 yılı okul dönemi tekstil ürünlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerinin standartlara uygun olmadığı tespit edildi. Belirlenen ürünlere, idari para cezası, ilan, piyasaya arzının yasaklanması ve piyasadan toplatılması yaptırımlarının uygulanacağı belirtildi. Konuyla ilgili ihracatçılar uyarıldı. Uyarıda, çocukların sağlığını korumak ve AB’de Türk ürünlerinin imajını koruyarak olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için üretici ve ihracatçıların mevzuat ve standartlara uyması istendi.Edinilen bilgiye göre söz konusu standart, 14 yaşına kadar olan çocuklar için kostümler ve kayak giyim dahil olmak üzere, çocuk giyim ürünlerinde kullanılan kordon ve büzme iplerini kapsıyor. Çocuk giysilerinde bulunan uzun kordonlar ve büzme iplerinin boğulma ve yaralanmaya sebep olabildiği belirtiliyor.RAPEX (Avrupa Birliği Topluluk Hızlı Alarm Sistemi) tarafından son 3 yılda toplanan ürünlerle ilgili Türkiye’ye yapılan 148 bildirimden 54’ü için AB üyesi ülkelerce, çocukların sağlığı açısından riskler taşıdığı belirtildi. Bu ürünlerin piyasa denetiminin Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldığı ifade edildi.İmha ediliyorTürkiye’den Avrupa’ya giden çocuk giysilerindeki kordon ve büzme iplerinin daha önce de bildirim konusu olduğu, bel ve boyun bağlarının standartlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma risklerine dikkat çekildiği öğrenildi.Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Avrupa Birliği’yle uyumlaştırılan Türk mevzuatına göre ürünlere üretim safhasında denetim yapıldığını, daha sonra iç piyasa ya da ihracata yönelik arzda bulunulduğunu belirtti. Yetkililer, “Bazen gözden kaçan olabiliyor, RAPEX sistemi yakalıyor” dedi. Türkiye’ye de Avrupa’dan ithalat yapıldığını hatırlatan yetkililer, gelen ürünlerin sertifikasına bakıldığını, ayrıca risk esaslı denetim yapıldığını ifade ederek, “Biz de uygunsuzluk yakalarız, bunu bildiririz” bilgisini verdi. Yetkililer, ihracattan geri döndürülen ürünlerin iç piyasaya verilmesinin söz konusu olmadığını, üretici firmasınca imha edilmesinin sağlandığını kaydetti.Yetkililer, ürünlerle ilgili asıl denetimin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş uygunluk denetim kuruluşlarınca üretim safhasında gerçekleştirildiğini, ayrıca 7 ayrı bakanlık tarafından piyasa denetimlerinin yapıldığını vurgulayarak, “Koordinasyon Ticaret Bakanlığı’ndadır, biz de o ürünlerle ilgili tedbirleri artırırız” dedi. Yetkililer, ithalatta da risk esasına göre ürün denetlemesi yapıldığını, bu kapsamda özellikle Uzak Doğu menşeli ürünlere dikkat edildiğini kaydetti.'Slime' oyuncaklarında limit üstü borVeliler, ürünlerin güvenilirliğini Ticaret Bakanlığı’nın www.guvensizurun.gov.tr adresinden kontrol edebiliyor. Burada dün öğlen saatleri itibarıyla yer alan son 10 bildirime göre, “Slime Bebe” isimli üründe izin verilen limit değerin üzerinde 'bor (B)' maddesi, Özbayraktar marka oyuncak araba, Popsicles marka keçeli kalem ve İmamoğlu marka salıncaklı bebeklerde 36 aydan küçük çocuklar için boğulma tehlikesi; Bestway, Pangda ve İntex marka şişme simitte ve Bermuda marka 2 tane marka bot ve bir şişme simitte 'fiziksel ve mekanik özellikler bakımından ilgili tebliğin temel gereklerini karşılayamama' tespit edildi. Söz konusu ürünler için 'piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma' kararı alındı.

https://tr.sputniknews.com/20201125/turkiye-1-ayda-110-milyon-dolarlik-mandalina-ihrac-etti-1043285773.html

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türkiye, ab, kıyafet, uyarı