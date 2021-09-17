Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210917/turkiyeden-abye-giden-cocuk-giysileri-uyari-aldi-bogulma-riski-tasiyor-1048984778.html
Türkiye'den AB'ye giden çocuk giysileri uyarı aldı: 'Boğulma riski taşıyor'
Türkiye'den AB'ye giden çocuk giysileri uyarı aldı: 'Boğulma riski taşıyor'
Bazı ihraç çocuk giysileri, boğulma riski taşıyan, standart dışı kordonları nedeniyle Avrupa Birliği'nden uyarı aldı. Bakanlık yetkilileri, söz konusu... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T09:01+0300
2021-09-17T09:00+0300
dünya
türkiye
ab
kıyafet
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044860344_0:74:1800:1087_1920x0_80_0_0_a05c10e55cd3882d5f5e499566222abb.jpg
Okul zilinin çalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okulun yolunu tutarken, Türkiye menşeli çocuk giysilerinde 'kordon' tehlikesi ortaya çıktı. Boğulmaya neden olabildiği belirtilen kordon ve büzme ipleri için Avrupa’dan Türkiye’ye bildirimde bulunulurken, yetkililer söz konusu ürünlerin ihraç ürünü olduğunu, tespit edilmesi halinde imha edildiğini, iç piyasaya verilmediğini söyledi.Milliyet'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 yılı okul dönemi tekstil ürünlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerinin standartlara uygun olmadığı tespit edildi. Belirlenen ürünlere, idari para cezası, ilan, piyasaya arzının yasaklanması ve piyasadan toplatılması yaptırımlarının uygulanacağı belirtildi. Konuyla ilgili ihracatçılar uyarıldı. Uyarıda, çocukların sağlığını korumak ve AB’de Türk ürünlerinin imajını koruyarak olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için üretici ve ihracatçıların mevzuat ve standartlara uyması istendi.Edinilen bilgiye göre söz konusu standart, 14 yaşına kadar olan çocuklar için kostümler ve kayak giyim dahil olmak üzere, çocuk giyim ürünlerinde kullanılan kordon ve büzme iplerini kapsıyor. Çocuk giysilerinde bulunan uzun kordonlar ve büzme iplerinin boğulma ve yaralanmaya sebep olabildiği belirtiliyor.RAPEX (Avrupa Birliği Topluluk Hızlı Alarm Sistemi) tarafından son 3 yılda toplanan ürünlerle ilgili Türkiye’ye yapılan 148 bildirimden 54’ü için AB üyesi ülkelerce, çocukların sağlığı açısından riskler taşıdığı belirtildi. Bu ürünlerin piyasa denetiminin Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldığı ifade edildi.İmha ediliyorTürkiye’den Avrupa’ya giden çocuk giysilerindeki kordon ve büzme iplerinin daha önce de bildirim konusu olduğu, bel ve boyun bağlarının standartlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma risklerine dikkat çekildiği öğrenildi.Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Avrupa Birliği’yle uyumlaştırılan Türk mevzuatına göre ürünlere üretim safhasında denetim yapıldığını, daha sonra iç piyasa ya da ihracata yönelik arzda bulunulduğunu belirtti. Yetkililer, “Bazen gözden kaçan olabiliyor, RAPEX sistemi yakalıyor” dedi. Türkiye’ye de Avrupa’dan ithalat yapıldığını hatırlatan yetkililer, gelen ürünlerin sertifikasına bakıldığını, ayrıca risk esaslı denetim yapıldığını ifade ederek, “Biz de uygunsuzluk yakalarız, bunu bildiririz” bilgisini verdi. Yetkililer, ihracattan geri döndürülen ürünlerin iç piyasaya verilmesinin söz konusu olmadığını, üretici firmasınca imha edilmesinin sağlandığını kaydetti.Yetkililer, ürünlerle ilgili asıl denetimin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş uygunluk denetim kuruluşlarınca üretim safhasında gerçekleştirildiğini, ayrıca 7 ayrı bakanlık tarafından piyasa denetimlerinin yapıldığını vurgulayarak, “Koordinasyon Ticaret Bakanlığı’ndadır, biz de o ürünlerle ilgili tedbirleri artırırız” dedi. Yetkililer, ithalatta da risk esasına göre ürün denetlemesi yapıldığını, bu kapsamda özellikle Uzak Doğu menşeli ürünlere dikkat edildiğini kaydetti.'Slime' oyuncaklarında limit üstü borVeliler, ürünlerin güvenilirliğini Ticaret Bakanlığı’nın www.guvensizurun.gov.tr adresinden kontrol edebiliyor. Burada dün öğlen saatleri itibarıyla yer alan son 10 bildirime göre, “Slime Bebe” isimli üründe izin verilen limit değerin üzerinde 'bor (B)' maddesi, Özbayraktar marka oyuncak araba, Popsicles marka keçeli kalem ve İmamoğlu marka salıncaklı bebeklerde 36 aydan küçük çocuklar için boğulma tehlikesi; Bestway, Pangda ve İntex marka şişme simitte ve Bermuda marka 2 tane marka bot ve bir şişme simitte 'fiziksel ve mekanik özellikler bakımından ilgili tebliğin temel gereklerini karşılayamama' tespit edildi. Söz konusu ürünler için 'piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma' kararı alındı.
https://tr.sputniknews.com/20201125/turkiye-1-ayda-110-milyon-dolarlik-mandalina-ihrac-etti-1043285773.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044860344_128:0:1673:1159_1920x0_80_0_0_f079857f3e17735b92fc0eb9f7195622.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ab, kıyafet, uyarı

Türkiye'den AB'ye giden çocuk giysileri uyarı aldı: 'Boğulma riski taşıyor'

09:01 17.09.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - bayrak
Avrupa Birliği - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Yves Herman
Abone ol
Bazı ihraç çocuk giysileri, boğulma riski taşıyan, standart dışı kordonları nedeniyle Avrupa Birliği'nden uyarı aldı. Bakanlık yetkilileri, söz konusu ürünlerin iç piyasaya verilmeyip imha edildiğini söyledi.
Okul zilinin çalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okulun yolunu tutarken, Türkiye menşeli çocuk giysilerinde 'kordon' tehlikesi ortaya çıktı. Boğulmaya neden olabildiği belirtilen kordon ve büzme ipleri için Avrupa’dan Türkiye’ye bildirimde bulunulurken, yetkililer söz konusu ürünlerin ihraç ürünü olduğunu, tespit edilmesi halinde imha edildiğini, iç piyasaya verilmediğini söyledi.
Milliyet'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 yılı okul dönemi tekstil ürünlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerinin standartlara uygun olmadığı tespit edildi. Belirlenen ürünlere, idari para cezası, ilan, piyasaya arzının yasaklanması ve piyasadan toplatılması yaptırımlarının uygulanacağı belirtildi. Konuyla ilgili ihracatçılar uyarıldı. Uyarıda, çocukların sağlığını korumak ve AB’de Türk ürünlerinin imajını koruyarak olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için üretici ve ihracatçıların mevzuat ve standartlara uyması istendi.
Edinilen bilgiye göre söz konusu standart, 14 yaşına kadar olan çocuklar için kostümler ve kayak giyim dahil olmak üzere, çocuk giyim ürünlerinde kullanılan kordon ve büzme iplerini kapsıyor. Çocuk giysilerinde bulunan uzun kordonlar ve büzme iplerinin boğulma ve yaralanmaya sebep olabildiği belirtiliyor.
RAPEX (Avrupa Birliği Topluluk Hızlı Alarm Sistemi) tarafından son 3 yılda toplanan ürünlerle ilgili Türkiye’ye yapılan 148 bildirimden 54’ü için AB üyesi ülkelerce, çocukların sağlığı açısından riskler taşıdığı belirtildi. Bu ürünlerin piyasa denetiminin Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldığı ifade edildi.
Mandalina - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2020
DÜNYA
Türkiye 1 ayda 110 milyon dolarlık mandalina ihraç etti
25 Kasım 2020, 09:00

İmha ediliyor

Türkiye’den Avrupa’ya giden çocuk giysilerindeki kordon ve büzme iplerinin daha önce de bildirim konusu olduğu, bel ve boyun bağlarının standartlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma risklerine dikkat çekildiği öğrenildi.
Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Avrupa Birliği’yle uyumlaştırılan Türk mevzuatına göre ürünlere üretim safhasında denetim yapıldığını, daha sonra iç piyasa ya da ihracata yönelik arzda bulunulduğunu belirtti. Yetkililer, “Bazen gözden kaçan olabiliyor, RAPEX sistemi yakalıyor” dedi. Türkiye’ye de Avrupa’dan ithalat yapıldığını hatırlatan yetkililer, gelen ürünlerin sertifikasına bakıldığını, ayrıca risk esaslı denetim yapıldığını ifade ederek, “Biz de uygunsuzluk yakalarız, bunu bildiririz” bilgisini verdi. Yetkililer, ihracattan geri döndürülen ürünlerin iç piyasaya verilmesinin söz konusu olmadığını, üretici firmasınca imha edilmesinin sağlandığını kaydetti.
Yetkililer, ürünlerle ilgili asıl denetimin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş uygunluk denetim kuruluşlarınca üretim safhasında gerçekleştirildiğini, ayrıca 7 ayrı bakanlık tarafından piyasa denetimlerinin yapıldığını vurgulayarak, “Koordinasyon Ticaret Bakanlığı’ndadır, biz de o ürünlerle ilgili tedbirleri artırırız” dedi. Yetkililer, ithalatta da risk esasına göre ürün denetlemesi yapıldığını, bu kapsamda özellikle Uzak Doğu menşeli ürünlere dikkat edildiğini kaydetti.

'Slime' oyuncaklarında limit üstü bor

Veliler, ürünlerin güvenilirliğini Ticaret Bakanlığı’nın www.guvensizurun.gov.tr adresinden kontrol edebiliyor. Burada dün öğlen saatleri itibarıyla yer alan son 10 bildirime göre, “Slime Bebe” isimli üründe izin verilen limit değerin üzerinde 'bor (B)' maddesi, Özbayraktar marka oyuncak araba, Popsicles marka keçeli kalem ve İmamoğlu marka salıncaklı bebeklerde 36 aydan küçük çocuklar için boğulma tehlikesi; Bestway, Pangda ve İntex marka şişme simitte ve Bermuda marka 2 tane marka bot ve bir şişme simitte 'fiziksel ve mekanik özellikler bakımından ilgili tebliğin temel gereklerini karşılayamama' tespit edildi. Söz konusu ürünler için 'piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma' kararı alındı.
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:43Kuzey Kore, trenden balistik füze fırlattı
09:27İBB'den taksi kararı: Denetim merkezi kurulacak
09:26'Dünyanın en etkili 100 kişisi' listesindeki tek Türk olmuştu: 'Babama büyük bir hayranlığım vardı'
09:23Bitcoin'de yatay seyir, AVAX'ta yeni tarihi zirve
09:01Türkiye'den AB'ye giden çocuk giysileri uyarı aldı: 'Boğulma riski taşıyor'
08:37Mısır ve Libya arasında 14 mutabakat muhtırası ve 6 anlaşma imzalandı
08:29Açıköğretim'i bitirdi, 59 yaşında yüksek lisans öğrencisi oldu
08:03Ankara'da çıkan yangında 8 ev kül oldu
07:55Meteoroloji'den sağanak yağış, yıldırım ve dolu uyarısı
07:47Mesut Özil'den Eintracht Frankfurt taraftarlarına öpücük
07:41Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında 'FETÖ bağlantısı' iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi
07:33Didem Arslan Yılmaz'dan susmayan konuğa: Çan çan çan, ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem
07:24İstanbul'da aranan şahıslara operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
05:43Bakan Kurum: Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir
05:29Rusya, Tacikistan’daki üssünü T-72B3M tanklarıyla güçlendirecek
05:15Ukrayna, Rusya’yla savaş ihtimaline karşı sınırlarını güçlendiriyor
04:57ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Taliban'ın 'terör örgütü listesine' alınmasını talep etti
04:45İklim kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişi öldü
04:05Rusya: Afganistan'ın yeniden imar maliyetinin büyük kısmını ABD üstlenmeli
03:50George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Chauvin 2017'deki bir benzer olay için mahkemeye çıktı