Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210917/twitterdan-turkiye-karari-1049008242.html
Twitter’dan Türkiye kararı
Twitter’dan Türkiye kararı
Twitter, birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Twitter Reactions (Tepkiler) testini duraklattığını açıkladı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T21:42+0300
2021-09-17T21:42+0300
2021-09-17T21:42+0300
yaşam
türkiye
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048157383_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_a8f133e4792b05106a392ae2488fe0cd.jpg
Twitter Türkiye hesabından yapılan açıklamada, "Güncelleme: Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!" denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048157383_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4da096170264e41e35887ab30783836d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, twitter
Twitter’dan Türkiye kararı
Twitter, birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Twitter Reactions (Tepkiler) testini duraklattığını açıkladı.
Twitter Türkiye hesabından yapılan açıklamada, "Güncelleme: Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!" denildi.