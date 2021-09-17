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Twitter’dan Türkiye kararı
Twitter’dan Türkiye kararı
Twitter, birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Twitter Reactions (Tepkiler) testini duraklattığını açıkladı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T21:42+0300
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Twitter Türkiye hesabından yapılan açıklamada, "Güncelleme: Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!" denildi.
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türkiye, twitter

Twitter’dan Türkiye kararı

21:42 17.09.2021
© LIONEL BONAVENTURETwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© LIONEL BONAVENTURE
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Twitter, birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Twitter Reactions (Tepkiler) testini duraklattığını açıkladı.
Twitter Türkiye hesabından yapılan açıklamada, "Güncelleme: Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!" denildi.
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