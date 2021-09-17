https://tr.sputniknews.com/20210917/twitterdan-turkiye-karari-1049008242.html

Twitter’dan Türkiye kararı

Twitter’dan Türkiye kararı

Twitter, birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Twitter Reactions (Tepkiler) testini duraklattığını açıkladı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T21:42+0300

2021-09-17T21:42+0300

2021-09-17T21:42+0300

yaşam

türkiye

twitter

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Twitter Türkiye hesabından yapılan açıklamada, "Güncelleme: Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!" denildi.

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2021

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türkiye, twitter