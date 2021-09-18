https://tr.sputniknews.com/20210918/ak-partili-bulent-turandan-fahis-fiyat-aciklamasi--kaptanimiz-saglam-bunu-asacak-olan-biziz-1049031692.html

AK Partili Bülent Turan’dan ‘fahiş fiyat’ açıklaması: Kaptanımız sağlam, bunu aşacak olan biziz

AK Partili Bülent Turan’dan ‘fahiş fiyat’ açıklaması: Kaptanımız sağlam, bunu aşacak olan biziz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Birtakım sorunlarımız yok mu? Tabii ki var. Raflarda zaman zaman hak edilmeyenin çok üstünde fiyatlar, istismarlar... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T23:24+0300

2021-09-18T23:24+0300

2021-09-18T23:24+0300

politika

ak parti

türkiye

bülent turan

fahiş fiyat

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Bülent Turan, Biga’da Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile içinde Adaspor Sosyal Tesisi, Halı Saha, Basketbol ve Tenis Sahası, Fitness, Bisiklet, Yürüyüş ve Seyir Yolları, Karma ve Çocuk Oyun Alanları, kafe, mescit gibi birçok alan bulunan Adapark Tesislerinin açılış törenine katıldı.Törende konuşan Turan, Türkiye’nin pandemiye rağmen, uluslararası krizlere rağmen büyüdüğünü ve büyümek durumunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Tarihi bir emanet taşıyoruz, o yüzden çok çalışacak bu büyümeyi sağlayacağız. Birtakım sorunlarımız yok mu, tabii ki var, raflarda zaman zaman hak edilmeyenin çok üstünde fiyatlar, istismarlar görüyoruz. Ancak kaptanımız sağlam, bunu aşacak olan biziz. Bir rakam vermek isterim, salgın döneminde Çanakkale’de 14 bin olan iş yeri sayısı 16 bine çıktı. 146 bin olan çalışan sayımız 167 bine çıktı. Bir buçuk yılda dünyada büyük orandaki küçülmeye rağmen Çin’den sonra en çok büyüyen ülke olduk. İhracatımız son 12 ayda 200 milyar doları aştı"Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirten Turan "Uluslararası konjonktürden, salgından kaynaklı bazı sıkıntılarımız var. Ama büyük fotoğrafa baktığımızda hala büyüyen, hala bölgede iddialı olan, çok özel bir ülkeden bahsediyorum. O yüzden dünyanın krizlerine rağmen toparlanmaya, büyümeye devam edeceğiz. Bu büyümemizde bizi anlamayanlar olacak. Türkiye’nin derdini, iddiasını anlamayanlar olacak. Biz milletçe yolumuza bakacağız" diye konuştu.Turan sözlerine şöyle devam etti:

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ak parti, türkiye, bülent turan, fahiş fiyat