Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210918/ak-partili-ozhaseki-eser-ve-hizmet-siyaseti-yurutuyoruz-algi-pesinde-degiliz-1049031984.html
AK Partili Özhaseki: Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz
AK Partili Özhaseki: Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bizler çok şükür bu milletin dilini konuşuyoruz. Eser ve hizmet siyaseti... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T23:37+0300
2021-09-18T23:48+0300
ak parti
mhp
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
mehmet özhaseki
cumhur ittifakı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049031827_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_d1f6e7546a8f0f663a5b582584afc1c0.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Edremit ilçesindeki bir otelde, 201 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bilgi paylaşımında bulunmak için bu toplantıları yaptıklarını söyledi.'Bitmiş bir ekonominin üzerine geldik'AK Parti’nin 19 yıllık iktidarında geçmiş hükümetlerle kıyaslandığı zaman her bir hükümet döneminde yapılan ayrı ayrı işleri kıyaslandıklarında hepsinden daha başarılı olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:Genel siyasetteki bu başarıların yanı sıra AK Parti'nin yerelde de başarıdan başarıya koştuğunu anlatan Özhaseki, AK Parti'nin girdiği 4 yerel seçimde birinci parti olduğunu hatırlattı.Türkiye'de bin 389 belediyenin bulunduğunu, 803'ünün AK Partili belediyeler olduğunu aktaran Özhaseki, MHP’nin aldığı 230 belediyeyle yaklaşık 1030 belediyenin Cumhur İttifakı'na ait olduğunu vurguladı.'Bu milletin dilini konuşuyoruz'Özhaseki, ilçeler ve beldeler bazında bakıldığında nüfusun yüzde 70'ine hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:AK Partili belediyelerin çok çalışarak şehirleri imar ettiğini, insanların duasını aldığını söyleyen Özhaseki şunları kaydetti:' AK Parti gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız?'Sosyal belediyeciliğin AK Parti ile evre geçirdiğini dile getiren Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gönül belediyeciliği kavramının ortaya konduğunu anlattı. Özhaseki, AK Parti’nin kendisiyle yarıştığına dikkati çekerek şöyle konuştu:'Bütün dünyaları algı üzerine kurulu'Ana muhalefetin ikincisi stratejilerinin de algı operasyonları olduğuna değinen Özhaseki, "Bütün dünyaları algı üzerine kurulu. Algı ne demek? Yalan demek. Yüz kızartıcı bir iş, utanılacak bir iş. Düzgün, onurlu insanda olmaması gereken bir iş. Çünkü yapılmayanı yapılmış gibi, olmayanı olmuş gibi göstermek. İnsanları kandırmak için numara çekmek. CHP’den avukatlar istifa etti. 650 milyon lira civarında ajanslara sırf algı için para döküldüğünü söyleyerek istifa etti. Birinci işleri bunların bu ne yazık ki. Bütün dünyaları bunların üzerine kurulu" diye konuştu.Son üç yılda taş üstüne taş koyan bir CHP’li belediye göremediklerini dile getiren Özhaseki, "Herhangi bir iş yapma niyetleri de becerileri de yok. Hiçbiri yok bunların. Müthiş bir şekilde algı operasyonu çekmeye devam ediyorlar. Allah var inkar etmeyelim, heykel açıyorlar arada bir" dedi.Toplantıya 21 ilden 201 belediye başkanı, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir meclis başkan vekilleri, il genel meclis başkanları katıldı.Toplantının diğer oturumları basına kapalı olarak devam etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049031827_63:0:1840:1333_1920x0_80_0_0_0db5f4d0706c08f42c8fa9793cadbe30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, mhp, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, mehmet özhaseki, cumhur ittifakı

AK Partili Özhaseki: Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz

23:37 18.09.2021 (güncellendi: 23:48 18.09.2021)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bizler çok şükür bu milletin dilini konuşuyoruz. Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz. Algı peşinde değiliz. Çünkü algılar uçucu, eserler kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayret ediyoruz." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Edremit ilçesindeki bir otelde, 201 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bilgi paylaşımında bulunmak için bu toplantıları yaptıklarını söyledi.

'Bitmiş bir ekonominin üzerine geldik'

AK Parti’nin 19 yıllık iktidarında geçmiş hükümetlerle kıyaslandığı zaman her bir hükümet döneminde yapılan ayrı ayrı işleri kıyaslandıklarında hepsinden daha başarılı olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:
"Bu konuda zaten tartışma bile yapılmıyor. Ekonomide başarılı mıyız? Evet. Bitmiş bir ekonominin üzerine geldik, başarılıyız çok şükür. Ulaştırmada başarılı mıyız? Başarılıyız, rakamları söylememe gerek yok. Sağlıkta, çok şükür. Pandemi döneminde bile birçok ülkenin, Avrupa'da 'güçlüyüm' diyen ülkelerin sınıfta kaldığı bir ortamda, yüzümüzün akıyla bu işleri yaptık ve pandemi döneminde bile 30’a yakın sağlık tesisi açılışı yaptık."
Genel siyasetteki bu başarıların yanı sıra AK Parti'nin yerelde de başarıdan başarıya koştuğunu anlatan Özhaseki, AK Parti'nin girdiği 4 yerel seçimde birinci parti olduğunu hatırlattı.
Türkiye'de bin 389 belediyenin bulunduğunu, 803'ünün AK Partili belediyeler olduğunu aktaran Özhaseki, MHP’nin aldığı 230 belediyeyle yaklaşık 1030 belediyenin Cumhur İttifakı'na ait olduğunu vurguladı.

'Bu milletin dilini konuşuyoruz'

Özhaseki, ilçeler ve beldeler bazında bakıldığında nüfusun yüzde 70'ine hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Neden genelde ve yerelde hala birinci partiyiz, her girdiğimiz seçimden hala birinci olarak çıkıyoruz? İşte bunu cevabının verilmesi önemli. Çünkü bizler, çok şükür bu milletin dilini konuşuyoruz. Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz. Algı peşinde değiliz. Çünkü algılar uçucu, eserler kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda ekip olarak tarihe karşı misyonumuzun olduğuna inanıyoruz. Medeniyetimize karşı bir misyonumuzun ve borcumuzun olduğuna inanıyoruz. İnsanımıza karşı bir borcumuzun olduğuna inanıyoruz."
AK Partili belediyelerin çok çalışarak şehirleri imar ettiğini, insanların duasını aldığını söyleyen Özhaseki şunları kaydetti:
"Birileri de algı peşinde koşmaya devam etsinler. Çünkü o algılar uçacak, hizmetler ve yapılan eserler ortada kalacaktır. Bunu hiç kimse unutmasın. Aslında biz sadece bu dönemde bu hizmetlere değil Türkiye'de yerel yönetimlerde adeta bir devrime, bir milada vesile olduğumuz için de sevinmeliyiz. Çünkü 1994 öncesinde bir belediyecilik anlayışı vardı. Genelde sola hakim olduğu yerlere dikkat eder. Herkes o günleri hatırlayacaktır, ideolojik, takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı. Hizmeti hiç düşünmezlerdi. Milletin beklentilerini göz ardı ederlerdi. Kafalarında sapkın bir ideoloji var, ona gitmek için belediyeleri bir vesile olarak görürlerdi. İşçileri adeta eylemden eyleme götürdükleri bir figüran olarak görürlerdi. Bunların hepsini yaşadık.”

' AK Parti gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız?'

Sosyal belediyeciliğin AK Parti ile evre geçirdiğini dile getiren Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gönül belediyeciliği kavramının ortaya konduğunu anlattı. Özhaseki, AK Parti’nin kendisiyle yarıştığına dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Zamanın ruhuna uygun olarak yapılması gerekenleri yapıyoruz. Çok şükür bu konuda da başarılıyız. Karşıdaki ana muhalefet ne yapıyor? Genelde ve yerelde iki tane stratejileri var. Çok net, her baktığınızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Birisi Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.' AK Parti gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız? Milet sizi seviyor mu? Hayır. Oyunuzu artırıyor mu? Hayır. Onlarca yıldır muhalefettesiniz her gün bir yalanla ortaya çıkıyorsunuz hala size itibar eden kimse yok. Arkanıza düşen kimse yok. Ne yapacağınız da belirsiz. 'Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız inşallah.' Kim o dostlarınız? Onu da söyleyemiyorlar. İYİ Parti'yi söylüyorlar, HDP'den utanıyorlar, arkada saklamaya çalışıyorlar. HDP'liler de kızıyor buna. 'Bizden niye utanıyorsunuz kardeşim? Ankara, İstanbul’u yoksa nasıl alacaktınız? Bizi de söylesenize.' diyorlar. 'Biz olmasak siz mahvolursunuz zaten.' diyorlar. 'Susun, neyse idare edin. Rahatsız olanlar var.' demeye çalışıyorlar. Sosyal politikalarınız ne olacak? Kültürel, gençlik, ekonomik politikalarınız nedir? Şu dostlarınızla yapacağınız iktidar için iki cümle söylesenize. Hayır, yok. Yıkım ekibi gibiler. Hele bir gidin siz. Bakarız canım, Allah kerim. Onlarla beraber Allah korusun iktidara gelirseniz HDP'ye hangi bakanlıkları vereceksiniz? İçişleri iyi mi? Milli Savunma mı, Gençlik mi, Milli Eğitim mi? Bunların hiçbirisine cevap yok."

'Bütün dünyaları algı üzerine kurulu'

Ana muhalefetin ikincisi stratejilerinin de algı operasyonları olduğuna değinen Özhaseki, "Bütün dünyaları algı üzerine kurulu. Algı ne demek? Yalan demek. Yüz kızartıcı bir iş, utanılacak bir iş. Düzgün, onurlu insanda olmaması gereken bir iş. Çünkü yapılmayanı yapılmış gibi, olmayanı olmuş gibi göstermek. İnsanları kandırmak için numara çekmek. CHP’den avukatlar istifa etti. 650 milyon lira civarında ajanslara sırf algı için para döküldüğünü söyleyerek istifa etti. Birinci işleri bunların bu ne yazık ki. Bütün dünyaları bunların üzerine kurulu" diye konuştu.
Son üç yılda taş üstüne taş koyan bir CHP’li belediye göremediklerini dile getiren Özhaseki, "Herhangi bir iş yapma niyetleri de becerileri de yok. Hiçbiri yok bunların. Müthiş bir şekilde algı operasyonu çekmeye devam ediyorlar. Allah var inkar etmeyelim, heykel açıyorlar arada bir" dedi.
Toplantıya 21 ilden 201 belediye başkanı, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir meclis başkan vekilleri, il genel meclis başkanları katıldı.
Toplantının diğer oturumları basına kapalı olarak devam etti.
520000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek
DünRıdvan Dilmen: TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum
DünAK Partili Özhaseki: Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz
Dünİki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li tutuklandı
DünAK Partili Bülent Turan’dan ‘fahiş fiyat’ açıklaması: Kaptanımız sağlam, bunu aşacak olan biziz
DünErsun Yanal’dan istifa cevabı
DünFransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasına Avustralya’dan tepki: Üzüntüyle karşılıyoruz
DünAdalet Bakanı: Cumhur İttifakı'nın kararı nettir, Türkiye AK Parti ile geleceğe güvenle bakmaktadır
DünWashington'da Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi düzenlendi
DünBakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 197'ye geriledi
DünRusya’daki seçimlerin ikinci gününden öne çıkanlar
DünProf. Dr. Mehmet Ceyhan: İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı, aman dikkat
DünSergen Yalçın: 6 oyuncumuz sakat, en az 5 hafta yoklar
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok
Dünİçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi
Dün'Eğri minare neden eğri' araştırması başlatıldı
DünBeşiktaş 3 puanı ikinci yarıda bulduğu gollerle aldı
DünRus turistler Kasım tatili için Türkiye, BAE ve Rusya içi turları seçti
DünFuat Uğur: Gıda enflasyonunun tek amacı var, Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek
Dünİstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü