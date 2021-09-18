https://tr.sputniknews.com/20210918/ak-partili-ozhaseki-eser-ve-hizmet-siyaseti-yurutuyoruz-algi-pesinde-degiliz-1049031984.html

AK Partili Özhaseki: Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz

AK Partili Özhaseki: Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bizler çok şükür bu milletin dilini konuşuyoruz. Eser ve hizmet siyaseti... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T23:37+0300

2021-09-18T23:37+0300

2021-09-18T23:48+0300

ak parti

mhp

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

mehmet özhaseki

cumhur ittifakı

türkiye

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Edremit ilçesindeki bir otelde, 201 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bilgi paylaşımında bulunmak için bu toplantıları yaptıklarını söyledi.'Bitmiş bir ekonominin üzerine geldik'AK Parti’nin 19 yıllık iktidarında geçmiş hükümetlerle kıyaslandığı zaman her bir hükümet döneminde yapılan ayrı ayrı işleri kıyaslandıklarında hepsinden daha başarılı olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:Genel siyasetteki bu başarıların yanı sıra AK Parti'nin yerelde de başarıdan başarıya koştuğunu anlatan Özhaseki, AK Parti'nin girdiği 4 yerel seçimde birinci parti olduğunu hatırlattı.Türkiye'de bin 389 belediyenin bulunduğunu, 803'ünün AK Partili belediyeler olduğunu aktaran Özhaseki, MHP’nin aldığı 230 belediyeyle yaklaşık 1030 belediyenin Cumhur İttifakı'na ait olduğunu vurguladı.'Bu milletin dilini konuşuyoruz'Özhaseki, ilçeler ve beldeler bazında bakıldığında nüfusun yüzde 70'ine hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:AK Partili belediyelerin çok çalışarak şehirleri imar ettiğini, insanların duasını aldığını söyleyen Özhaseki şunları kaydetti:' AK Parti gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız?'Sosyal belediyeciliğin AK Parti ile evre geçirdiğini dile getiren Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gönül belediyeciliği kavramının ortaya konduğunu anlattı. Özhaseki, AK Parti’nin kendisiyle yarıştığına dikkati çekerek şöyle konuştu:'Bütün dünyaları algı üzerine kurulu'Ana muhalefetin ikincisi stratejilerinin de algı operasyonları olduğuna değinen Özhaseki, "Bütün dünyaları algı üzerine kurulu. Algı ne demek? Yalan demek. Yüz kızartıcı bir iş, utanılacak bir iş. Düzgün, onurlu insanda olmaması gereken bir iş. Çünkü yapılmayanı yapılmış gibi, olmayanı olmuş gibi göstermek. İnsanları kandırmak için numara çekmek. CHP’den avukatlar istifa etti. 650 milyon lira civarında ajanslara sırf algı için para döküldüğünü söyleyerek istifa etti. Birinci işleri bunların bu ne yazık ki. Bütün dünyaları bunların üzerine kurulu" diye konuştu.Son üç yılda taş üstüne taş koyan bir CHP’li belediye göremediklerini dile getiren Özhaseki, "Herhangi bir iş yapma niyetleri de becerileri de yok. Hiçbiri yok bunların. Müthiş bir şekilde algı operasyonu çekmeye devam ediyorlar. Allah var inkar etmeyelim, heykel açıyorlar arada bir" dedi.Toplantıya 21 ilden 201 belediye başkanı, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir meclis başkan vekilleri, il genel meclis başkanları katıldı.Toplantının diğer oturumları basına kapalı olarak devam etti.

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ak parti, mhp, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, mehmet özhaseki, cumhur ittifakı