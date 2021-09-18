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Erdoğan: Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım
Erdoğan: Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin ziyaretinde gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları Twitter'da paylaştı. Erdoğan paylaşıma, "Geceye Mersin’den... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T02:42+0300
2021-09-18T02:42+0300
2021-09-18T02:42+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mersin
gençlik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştu. Buluşma anına ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Erdoğan, "Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, mersin, gençlik
Erdoğan: Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin ziyaretinde gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları Twitter'da paylaştı. Erdoğan paylaşıma, "Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım" notunu düştü.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştu.
Buluşma anına ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Erdoğan,
"Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım" ifadelerini kullandı.