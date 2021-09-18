https://tr.sputniknews.com/20210918/hes-uygulamasinda-yeni-donem--1049017107.html

HES uygulamasında yeni dönem

HES uygulamasında yeni dönem

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına, Kovid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T12:32+0300

2021-09-18T12:32+0300

2021-09-18T12:32+0300

hes

koronavirüs

koronavirüs aşısı

hayat eve sığar (hes)

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Bakanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hes, koronavirüs, koronavirüs aşısı, hayat eve sığar (hes)