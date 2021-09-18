https://tr.sputniknews.com/20210918/turk-gezgin-berkan-bilgic-bileklik-satarak-40-ulke-gezdi-1049013738.html

Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi

Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi

26 yaşındaki Berkan Bilgiç, sokaklarda kendi yaptığı bileklik, kolye ve küpeleri satarak dünyayı dolaşıyor. 4 yıldır dünyayı dolaşan Bilgiç, 40 ülkeyi bileklik... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T01:04+0300

2021-09-18T01:04+0300

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yaşam

dünya turu

gezgin

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İstanbul'da bir mağazada satış elemanı şefi olarak çalışan Berkan Bilgiç, 4 yıl önce dünyayı dolaşmak için işinden istifa etti. Kendi yaptığı boncuklu bileklikleri satan Bilgiç, kazandığı parayı da başka ülkelere gidebilmek için harcıyor.Gerçek hayatın ve iyi insanların sokaklarda olduğunu söyleyen Bilgiç, "Gittiğim ülkelerde hiçbir zaman para harcayarak konaklama yapmadım. Camilerde ve sahillerde duş alarak uyuduğum oldu. Bazen evsiz insanlarla sokaklarda yattım, bazen de insanların evlerine misafir oldum. Dünya turunda insanların evlerine misafir etmesi, sofralarına davet etmesi ve otostop çektiğim zaman arabalarıyla gideceğim yerlere bırakmaları paylaşarak hayatın daha da güzelleşeceğine olan inancımı daha da artırdı" dedi.Bilgiç, gezi macerasına, otostop çekerek başladı ve Türkiye'de 53 şehri gezdikten sonra, tekrar otostop yoluyla Şırnak Habur Sınır Kapısından Irak'a geçti.'Önümde Orta Doğu rotası var'Şırnak Gabar Dağı'ndaki Yukarı Dera Manastırı'nı gezen Berkay Bilgiç, "4 senedir otostop ile dünyayı geziyorum. Şu anda ise İstanbul'dan başlamış olduğum yolculukta Şırnak'ın Cizre ilçesindeyim. Cizre'nin bu güzel dağlarında trekking yürüyüşleri gerçekleştiriyorum. 40'a yakın ülkeyi ziyaret ettim. Fakat Şırnak Gabar Dağları sanki yabancı bir ülkede özenilesi bir fotoğrafı görmüş gibi" ifadesini kullandı.Gabar Dağları için İsviçre'deki Heidi köyleri kadar güzel bir yer benzetmesinde bulunan Bilgiç, "Buranın turizme açılmasını durumunda çok güzel olur. Türkiye'deki tüm doğa severleri, trekking yürüyüşçülerini gerçekten buraya bekleriz. 40 ülkeyi otostop ile ve gittiğim köylerde çalışarak gezdim. Çektiğim doğa manzarası fotoğraflarını sattım. Yaptığım bileklikleri, küpeleri ve kolyeleri sokaklarda insanlara hikayemi anlatarak sattım. Bu sayede İspanyolca ve İngilizce öğrendim. Bu şekilde seyahat etmeye devam ediyorum. Şimdi ise önümde Orta Doğu rotası var" diye konuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dünya turu, gezgin