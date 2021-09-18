https://tr.sputniknews.com/20210918/turkiye-ampute-futbol-milli-takimi-avrupa-sampiyonasinda-finalde-1049027654.html

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yı 5-2 yenerek finale yükseldi. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

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spor

rusya

türkiye

mehmet muharrem kasapoğlu

ampute milli takımı

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Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde Rusya'yla karşılaştı.Rusya, maçın 14. dakikasında Igor Gamaonov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Kemal Güleş'le 21. dakikada maça dengeyi getiren milliler, Rahmi Özcan'ın 24. dakikadaki golüyle 2-1 üstünlük kurdu. Rusya 25+2'de Dmitrii Udalov'la bir gol daha buldu ve ilk yarı 2-2 berabere bitti.İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 32. dakikada Rahmi Özcan'ın frikik golüyle 3-2 öne geçti. Rusya'da 42. dakikada Valerii Sadavskii'nin kendi kalesine attığı golle Türkiye farkı 2'ye çıkardı: 4-2.Maçın 50+4. dakikasında Kemal Güleş'le bir gol daha bulan Türkiye, 5-2'lik galibiyetle finale adını yazdırdı.Son şampiyon Türkiye, finalde yarın ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya'yla karşılaşacak.

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spor, rusya, türkiye, mehmet muharrem kasapoğlu, ampute milli takımı