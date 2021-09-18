https://tr.sputniknews.com/20210918/yuzlerce-sinif-pozitif-vakalar-nedeniyle-karantinaya-alindi-istanbul-birinci-sirada-1049014692.html

Yüzlerce sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı: İstanbul birinci sırada

Yüzlerce sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı: İstanbul birinci sırada

Yüz yüze eğitimin başlamasından sonra geçen iki haftada İstanbul’da 101, İzmir’de 73, Çorum’da 59 ve Ankara’da 30 olmak üzere en az 611 sınıf karantinaya... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T11:39+0300

2021-09-18T11:39+0300

2021-09-18T11:39+0300

koronavirüs

yüz yüze eğitim

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Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, okulların açılmasından bu yana geçen iki haftada pozitif vakalar nedeniyle en az 611 sınıf karantinaya alındı. Ordu Aybastı Fen Lisesi’nin, tüm sınıflarının karantinada olması nedeniyle fiilen kapalı olduğu belirtildi.Öğrenci Veli Derneği’nden yapılan açıklamada, okulların alarm verdiğine ve her yerden sürekli karantina ve vaka haberleri geldiğine dikkat çekilerek “Okullar yeterli önlemler alınmadan açıldı. Bu koşulların düzeltilmediği ortamda okulların açık tutulamayacağı herkesin bildiği bir gerçektir. Milli Eğitim Bakanlığı il il, okul okul, karantinaya alınan okulların, pozitif tanısı konulan öğrencilerin, eğitim emekçilerinin sayısını acilen açıklamalı ve gerekli önlemleri almalıdır” denildi.Öğrenci Veli Derneği’nin hazırladığı salgın raporuna göre bazı illerde karantinadaki sınıf sayısı:

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, yüz yüze eğitim