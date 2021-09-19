Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210919/dunya-saglik-orgutu-raporu-turkiye-ise-bagli-olumlerde-4-sirada-1049033415.html
Dünya Sağlık Örgütü raporu: Türkiye işe bağlı ölümlerde 4. sırada
Dünya Sağlık Örgütü raporu: Türkiye işe bağlı ölümlerde 4. sırada
Dünyada her yıl 1,9 milyon insanın işe bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirtilen rapora göre, en önemli risk faktörü ise uzun çalışma saatleri. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T02:00+0300
2021-09-19T02:00+0300
türkiye
dünya sağlık örgütü (dsö)
iş cinayeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043927090_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_9c8d1ce0da3ba0db55628144a937dc53.jpg
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işe bağlı hastalıklar ve yaralanmaların neden olduğu ölümlere ilişkin ilk ortak hazırladıkları Küresel İzleme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Rapordaki 183 ülke arasından Türkiye, Tonga, Trinidad ve Tobago ile Tunus'tan sonra en çok işçi ölümünün gerçekleştiği dördüncü ülke.DSÖ raporuna göre dünya çapında yaklaşık 750 bin kişi uzun çalışma saatlerine maruz kaldığı için ölüyor. Küresel çapta her yıl yaklaşık 2 milyon insan işe bağlı sebeplerle yaşamını yitiriyor.Bianet'in haberine göre, DSÖ verileri ölümlerin yüzde 81'i bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığına işaret ediyor. Ölümlerin en büyük nedenleri ise kronik obstrüktif akciğer hastalığı (450 bin ölüm); inme (400 bin ölüm) ve kalp hastalıkları (350 bin ölüm) oldu.Türkiye'deki işçi ölüm oranlarıRapora göre Türkiye'de işe bağlı sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000 yılında 22 bin 110, 2010 yılında 23 bin 255, 2016'da ise 22 bin 438 oldu.Türkiye'de tüm yaş gruplarında her 100 bin kişiye göre ölüm oranı 2000 yılında 35, 2010 yılında 32.2, 2016 yılında ise 28.1 oldu.Rapordaki verilere göre 15 yaş üstü ölenlerin sayısı her 100 bin kişide 2000 yılında 50.4, 2010 yılında 44, 2016 yılında ise 37,6 oldu.İş kaynaklı engelli oranlarıRaporda 183 ülkede işe bağlı sebeplerle engelli olan insanlara dair oranlarda ise Türkiye verileri şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043927090_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_a0e763653a2bb85c3e73c6445c374e8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), iş cinayeti

Dünya Sağlık Örgütü raporu: Türkiye işe bağlı ölümlerde 4. sırada

02:00 19.09.2021
© REUTERS / Denis BalibouseDünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© REUTERS / Denis Balibouse
Abone ol
Dünyada her yıl 1,9 milyon insanın işe bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirtilen rapora göre, en önemli risk faktörü ise uzun çalışma saatleri.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işe bağlı hastalıklar ve yaralanmaların neden olduğu ölümlere ilişkin ilk ortak hazırladıkları Küresel İzleme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Rapordaki 183 ülke arasından Türkiye, Tonga, Trinidad ve Tobago ile Tunus'tan sonra en çok işçi ölümünün gerçekleştiği dördüncü ülke.
DSÖ raporuna göre dünya çapında yaklaşık 750 bin kişi uzun çalışma saatlerine maruz kaldığı için ölüyor. Küresel çapta her yıl yaklaşık 2 milyon insan işe bağlı sebeplerle yaşamını yitiriyor.
Bianet'in haberine göre, DSÖ verileri ölümlerin yüzde 81'i bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığına işaret ediyor. Ölümlerin en büyük nedenleri ise kronik obstrüktif akciğer hastalığı (450 bin ölüm); inme (400 bin ölüm) ve kalp hastalıkları (350 bin ölüm) oldu.

Türkiye'deki işçi ölüm oranları

Rapora göre Türkiye'de işe bağlı sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000 yılında 22 bin 110, 2010 yılında 23 bin 255, 2016'da ise 22 bin 438 oldu.
Türkiye'de tüm yaş gruplarında her 100 bin kişiye göre ölüm oranı 2000 yılında 35, 2010 yılında 32.2, 2016 yılında ise 28.1 oldu.
Rapordaki verilere göre 15 yaş üstü ölenlerin sayısı her 100 bin kişide 2000 yılında 50.4, 2010 yılında 44, 2016 yılında ise 37,6 oldu.

İş kaynaklı engelli oranları

Raporda 183 ülkede işe bağlı sebeplerle engelli olan insanlara dair oranlarda ise Türkiye verileri şöyle:
Türkiye'de işe bağlı sebeplerle engelli olan işçi sayısı 2000 yılında 1 milyon 136 bin 939, 2010 yılında 1 milyon 83 bin 95, 2016 yılında ise 1 milyon 10 bin 894.
Türkiye'de işe bağlı sebeplerle engelli olan 15 yaş üstü işçi sayısı her 100 bin kişide 2000 yılında 2 bin 590, 2010 yılında 2 bin 48, 2016 yılında bin 695.
040000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:01Bodrum'un gözde koyunda 85 çuval çöp çıktı
02:38Gazze’de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi
02:17Meksika’da havalimanını su bastı
02:00Dünya Sağlık Örgütü raporu: Türkiye işe bağlı ölümlerde 4. sırada
01:13ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı
01:02Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi
00:48MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü 'Sakarya Marşı' ile kutladı
00:40Sınır dışı edilmek isteyen göçmen Alanya'da yangın çıkardı
00:32Rus Dışişleri: Yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılması söz konusu değil
00:31'Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve: Marvel filmleri izleyicileri zombilere çeviriyor
00:16Rusya'da 22 Ağustos'tan bu yana ilk kez 20 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek
DünRıdvan Dilmen: TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum
DünAK Partili Özhaseki: Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz
Dünİki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li tutuklandı
DünAK Partili Bülent Turan’dan ‘fahiş fiyat’ açıklaması: Kaptanımız sağlam, bunu aşacak olan biziz
DünErsun Yanal’dan istifa cevabı
DünFransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasına Avustralya’dan tepki: Üzüntüyle karşılıyoruz
DünAdalet Bakanı: Cumhur İttifakı'nın kararı nettir, Türkiye AK Parti ile geleceğe güvenle bakmaktadır
DünWashington'da Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi düzenlendi