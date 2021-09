https://tr.sputniknews.com/20210919/dunya-saglik-orgutu-raporu-turkiye-ise-bagli-olumlerde-4-sirada-1049033415.html

Dünya Sağlık Örgütü raporu: Türkiye işe bağlı ölümlerde 4. sırada

Dünya Sağlık Örgütü raporu: Türkiye işe bağlı ölümlerde 4. sırada

Dünyada her yıl 1,9 milyon insanın işe bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirtilen rapora göre, en önemli risk faktörü ise uzun çalışma saatleri. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işe bağlı hastalıklar ve yaralanmaların neden olduğu ölümlere ilişkin ilk ortak hazırladıkları Küresel İzleme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Rapordaki 183 ülke arasından Türkiye, Tonga, Trinidad ve Tobago ile Tunus'tan sonra en çok işçi ölümünün gerçekleştiği dördüncü ülke.DSÖ raporuna göre dünya çapında yaklaşık 750 bin kişi uzun çalışma saatlerine maruz kaldığı için ölüyor. Küresel çapta her yıl yaklaşık 2 milyon insan işe bağlı sebeplerle yaşamını yitiriyor.Bianet'in haberine göre, DSÖ verileri ölümlerin yüzde 81'i bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığına işaret ediyor. Ölümlerin en büyük nedenleri ise kronik obstrüktif akciğer hastalığı (450 bin ölüm); inme (400 bin ölüm) ve kalp hastalıkları (350 bin ölüm) oldu.Türkiye'deki işçi ölüm oranlarıRapora göre Türkiye'de işe bağlı sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000 yılında 22 bin 110, 2010 yılında 23 bin 255, 2016'da ise 22 bin 438 oldu.Türkiye'de tüm yaş gruplarında her 100 bin kişiye göre ölüm oranı 2000 yılında 35, 2010 yılında 32.2, 2016 yılında ise 28.1 oldu.Rapordaki verilere göre 15 yaş üstü ölenlerin sayısı her 100 bin kişide 2000 yılında 50.4, 2010 yılında 44, 2016 yılında ise 37,6 oldu.İş kaynaklı engelli oranlarıRaporda 183 ülkede işe bağlı sebeplerle engelli olan insanlara dair oranlarda ise Türkiye verileri şöyle:

