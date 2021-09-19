https://tr.sputniknews.com/20210919/futbolcu-hurmaci-bosaniyor-gerekcesi-astroloji-1049035054.html

Futbolcu Hurmacı boşanıyor: Gerekçesi astroloji

Futbolcu Hurmacı boşanıyor: Gerekçesi astroloji

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’nın astroloji... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T09:25+0300

2021-09-19T09:25+0300

2021-09-19T09:30+0300

futbol

astroloji

boşanma

özer hurmacı

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En son Bursaspor’da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı’nın evliliği sona eriyor. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Trabzonspor’da oynadığı dönemde 2015 yılında Mihriban Hurmacı’yla evlenen Hurmacı, 1 Eylül’de İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde “Sen, beni aldatıyorsun” diye baskı kuruyordu. Mihriban Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı. Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor’a transfer olduğu dönem Mihriban Hurmacı, Erzurum’a gitmeyerek eşini yalnız gönderdi. Çiftin arasındaki iletişimsizlik ayrı yaşadıkları dönemde daha da arttı. Eşiyle ilgilenmeyen Mihriban Hurmacı, çocuklarını da ihmal ediyordu. Bu durum Özer Hurmacı için evliliği çekilmez hale getirdi. Evliliklerinde kusurlu tarafın eşi Mihriban Hurmacı olduğunu dilekçesinde belirten Özer Hurmacı, boşanmalarına karar verilmesini ve 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

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futbol, astroloji, boşanma, özer hurmacı