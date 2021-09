Gerçek boyutlarda hayvan heykelleri yapıyor: Denizden topladığı Lodos dallarını kullanıyor

© İHA Gelen tepkilerden memnun olan Duygu, şu an hobi olarak yaptığı bu sanatı profesyonel olarak yapmak istediğini belirtti: “İlk önce küçük ölçekli hayvanlar yaptım. Sonra avizeler, kütükten sehpalar v.s. tasarımlar yaptım. En sonunda kendimi biraz daha geliştirerek denizden topladığım hiç çürümeyen Lodos dallarını şekillendiriyorum. Bu dallardan at, geyik ve kurt yaptım. Yapımı 1 yılı buldu. Şimdiki hedefim kartal ve benzeri hayvanları heykelleştirmek. Lodos dallarından yaptığım büyük boylardaki heykelleri görenler ilk başta şaşırıyor sonra tebrik ediyorlar. Hatta satmam için teklif verenler oldu. Hobi amaçlı yaptığım için satmayı düşünmüyordum. Artık ekmek kapısına çevirip asli işim olarak devam ettirmek istiyorum.”