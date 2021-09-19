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Gerçek boyutlarda hayvan heykelleri yapıyor: Denizden topladığı Lodos dallarını kullanıyor
Gerçek boyutlarda hayvan heykelleri yapıyor: Denizden topladığı Lodos dallarını kullanıyor
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 15 yıldır plastik doğrama ustası olarak çalışan Mustafa Duygu, lodosun sürüklediği dalları hayvan heykellerine dönüştürüyor. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
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heykel, фото, lodos, at

Gerçek boyutlarda hayvan heykelleri yapıyor: Denizden topladığı Lodos dallarını kullanıyor

11:59 19.09.2021 (güncellendi: 12:15 19.09.2021)
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 15 yıldır plastik doğrama ustası olarak çalışan Mustafa Duygu, lodosun sürüklediği dalları hayvan heykellerine dönüştürüyor.
© İHA15 yıldır plastik doğrama ustası olarak çalışan Mustafa Duygu, 2 yıldır araştırdığı heykel sanatçılığını farklı bir boyuta taşıdı.
Lodosla kıyıya vuran dallardan hayvan heykeli - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
15 yıldır plastik doğrama ustası olarak çalışan Mustafa Duygu, 2 yıldır araştırdığı heykel sanatçılığını farklı bir boyuta taşıdı.
© İHASabah saatlerinde lodos esintisiyle kıyıya vuran dallardan ilk zamanlar küçük hayvan figürleri ve eşyalar üreten Duygu, bir süre sonra bu dallardan birebir hayvan heykelleri yapmaya başladı.
Lodosla kıyıya vuran dallardan hayvan heykeli - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Sabah saatlerinde lodos esintisiyle kıyıya vuran dallardan ilk zamanlar küçük hayvan figürleri ve eşyalar üreten Duygu, bir süre sonra bu dallardan birebir hayvan heykelleri yapmaya başladı.
© İHAHeykel sanatına olan merakı nedeniyle 2 yıldır bu iş üzerine araştırmalar yapan Duygu, bir yıldır gerçeğiyle aynı boyutta at, geyik, kurt heykelleri yapıyor.
Lodosla kıyıya vuran dallardan hayvan heykeli - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Heykel sanatına olan merakı nedeniyle 2 yıldır bu iş üzerine araştırmalar yapan Duygu, bir yıldır gerçeğiyle aynı boyutta at, geyik, kurt heykelleri yapıyor.
© İHADenizin tuzlu suyunda uzun süre bekleyen dalları kurt yemesine ve çürümeye karşı dayanıklı olduğu için tercih ettiğini ifade eden Duygu, ortaya çıkardığı eserlerin görenlerde şaşkınlık ve hayranlık uyandırdığını söyledi.
Lodosla kıyıya vuran dallardan hayvan heykeli - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Denizin tuzlu suyunda uzun süre bekleyen dalları kurt yemesine ve çürümeye karşı dayanıklı olduğu için tercih ettiğini ifade eden Duygu, ortaya çıkardığı eserlerin görenlerde şaşkınlık ve hayranlık uyandırdığını söyledi.
© İHAGelen tepkilerden memnun olan Duygu, şu an hobi olarak yaptığı bu sanatı profesyonel olarak yapmak istediğini belirtti: “İlk önce küçük ölçekli hayvanlar yaptım. Sonra avizeler, kütükten sehpalar v.s. tasarımlar yaptım. En sonunda kendimi biraz daha geliştirerek denizden topladığım hiç çürümeyen Lodos dallarını şekillendiriyorum. Bu dallardan at, geyik ve kurt yaptım. Yapımı 1 yılı buldu. Şimdiki hedefim kartal ve benzeri hayvanları heykelleştirmek. Lodos dallarından yaptığım büyük boylardaki heykelleri görenler ilk başta şaşırıyor sonra tebrik ediyorlar. Hatta satmam için teklif verenler oldu. Hobi amaçlı yaptığım için satmayı düşünmüyordum. Artık ekmek kapısına çevirip asli işim olarak devam ettirmek istiyorum.”
Lodosla kıyıya vuran dallardan hayvan heykeli - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Gelen tepkilerden memnun olan Duygu, şu an hobi olarak yaptığı bu sanatı profesyonel olarak yapmak istediğini belirtti: “İlk önce küçük ölçekli hayvanlar yaptım. Sonra avizeler, kütükten sehpalar v.s. tasarımlar yaptım. En sonunda kendimi biraz daha geliştirerek denizden topladığım hiç çürümeyen Lodos dallarını şekillendiriyorum. Bu dallardan at, geyik ve kurt yaptım. Yapımı 1 yılı buldu. Şimdiki hedefim kartal ve benzeri hayvanları heykelleştirmek. Lodos dallarından yaptığım büyük boylardaki heykelleri görenler ilk başta şaşırıyor sonra tebrik ediyorlar. Hatta satmam için teklif verenler oldu. Hobi amaçlı yaptığım için satmayı düşünmüyordum. Artık ekmek kapısına çevirip asli işim olarak devam ettirmek istiyorum.”
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