https://tr.sputniknews.com/20210919/palali-sabrinin-fuhus-cetesine-yapilan-operasyondan-afrika-guzellik-kralicesi-de-cikti-1049036168.html

'Palalı Sabri'nin fuhuş çetesine yapılan operasyondan Afrika güzellik kraliçesi de çıktı

'Palalı Sabri'nin fuhuş çetesine yapılan operasyondan Afrika güzellik kraliçesi de çıktı

Fuhuş yaptırmakla suçlanan Palalı Sabri ile ilgili operasyonlarda gözlem altına alınan kadınlar arasında eski Afrika Güzellik Kraliçesi'nin de olduğu ortaya... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T10:39+0300

2021-09-19T10:39+0300

2021-09-19T10:39+0300

güzellik kraliçesi

palalı saldırı

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Adı ilk olarak Gezi olayları sırasında ‘Palalı Sabri’ şeklinde duyulan ve bir süredir Miami’de yaşadığı belirlenen Sabri Çelebi dikkat çeken bir soruşturmayla yeniden gündemde. Fas asıllı kadınlara sahibi olduğu eğlence mekânlarında fuhuş yaptırmakla suçlanan Çelebi ve ailesine ait işyerlerine 10 Eylül’de baskın düzenlendi. Çelebi’nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Hürriyet'in haberine göre Çelebi ailesine ait Beyoğlu’ndaki Opera Clup Pera’ya yapılan baskında ise çoğu Faslı 45 kadın gözlem altına alındı. Bu kadınların arasında 2015’te Afrika güzellik kraliçesi olarak seçilen 24 yaşındaki Fatima Zahra El Guiraa da bulunuyor. Güzellik kraliçesinin, avukatına “Ben Türkiye’de yaşıyorum. Modellik yaparak para kazanıyorum. Sevgilim var. Sevgilim de işadamı. Ben bu insanları tanımıyorum. Ben oraya eğlenmeye gittim” dediği öğrenildi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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güzellik kraliçesi, palalı saldırı