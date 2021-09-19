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'Palalı Sabri'nin fuhuş çetesine yapılan operasyondan Afrika güzellik kraliçesi de çıktı
'Palalı Sabri'nin fuhuş çetesine yapılan operasyondan Afrika güzellik kraliçesi de çıktı
Fuhuş yaptırmakla suçlanan Palalı Sabri ile ilgili operasyonlarda gözlem altına alınan kadınlar arasında eski Afrika Güzellik Kraliçesi'nin de olduğu ortaya... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T10:39+0300
2021-09-19T10:39+0300
güzellik kraliçesi
palalı saldırı
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Adı ilk olarak Gezi olayları sırasında ‘Palalı Sabri’ şeklinde duyulan ve bir süredir Miami’de yaşadığı belirlenen Sabri Çelebi dikkat çeken bir soruşturmayla yeniden gündemde. Fas asıllı kadınlara sahibi olduğu eğlence mekânlarında fuhuş yaptırmakla suçlanan Çelebi ve ailesine ait işyerlerine 10 Eylül’de baskın düzenlendi. Çelebi’nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Hürriyet'in haberine göre Çelebi ailesine ait Beyoğlu’ndaki Opera Clup Pera’ya yapılan baskında ise çoğu Faslı 45 kadın gözlem altına alındı. Bu kadınların arasında 2015’te Afrika güzellik kraliçesi olarak seçilen 24 yaşındaki Fatima Zahra El Guiraa da bulunuyor. Güzellik kraliçesinin, avukatına “Ben Türkiye’de yaşıyorum. Modellik yaparak para kazanıyorum. Sevgilim var. Sevgilim de işadamı. Ben bu insanları tanımıyorum. Ben oraya eğlenmeye gittim” dediği öğrenildi.
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güzellik kraliçesi, palalı saldırı

'Palalı Sabri'nin fuhuş çetesine yapılan operasyondan Afrika güzellik kraliçesi de çıktı

10:39 19.09.2021
© DHAPalalı saldırgan Sabri Çeleb
Palalı saldırgan Sabri Çeleb - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© DHA
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Fuhuş yaptırmakla suçlanan Palalı Sabri ile ilgili operasyonlarda gözlem altına alınan kadınlar arasında eski Afrika Güzellik Kraliçesi'nin de olduğu ortaya çıktı. 24 yaşındaki kadın, ifadesinde "Ben bu insanları tanımıyorum. Oraya eğlenmeye gittim" dedi.
Adı ilk olarak Gezi olayları sırasında ‘Palalı Sabri’ şeklinde duyulan ve bir süredir Miami’de yaşadığı belirlenen Sabri Çelebi dikkat çeken bir soruşturmayla yeniden gündemde. Fas asıllı kadınlara sahibi olduğu eğlence mekânlarında fuhuş yaptırmakla suçlanan Çelebi ve ailesine ait işyerlerine 10 Eylül’de baskın düzenlendi. Çelebi’nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı.
Hürriyet'in haberine göre Çelebi ailesine ait Beyoğlu’ndaki Opera Clup Pera’ya yapılan baskında ise çoğu Faslı 45 kadın gözlem altına alındı. Bu kadınların arasında 2015’te Afrika güzellik kraliçesi olarak seçilen 24 yaşındaki Fatima Zahra El Guiraa da bulunuyor.
Güzellik kraliçesinin, avukatına “Ben Türkiye’de yaşıyorum. Modellik yaparak para kazanıyorum. Sevgilim var. Sevgilim de işadamı. Ben bu insanları tanımıyorum. Ben oraya eğlenmeye gittim” dediği öğrenildi.
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