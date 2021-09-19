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Rus Dışişleri: Yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılması söz konusu değil
Rus Dışişleri: Yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılması söz konusu değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’daki yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılmasının söz konusu olmadığını, bu kanunun Rus... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T00:32+0300
2021-09-19T00:32+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
ajan
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ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkileri Bürosu tarafından yayınlanan yabancı ajanlar ile ilgili Amerikan ve Rus kanunlarının karşılaştırmalı analizinin yer aldığı infografiği yorumlayan Zaharova, Rusya’daki kanunun yürürlükten kaldırılmasının söz konusu olmadığını, zira Rus gazetecilere yapılan baskılara ve dışarıdan Rusya’nın siyasi yaşamına müdahale etme girişimlerine karşı konulmasını sağladığını söyledi.Telegraph blog platformundan bir mesaj paylaşan Zaharova, “Yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılması söz konusu değil. Zira kaldırılırsa Batılı ortaklar, hem yurtdışındaki Rus medyası üzerindeki baskı, hem de nüfuz ajanları aracılığıyla ülkemizdeki siyasi hayata katılma konusunda tam bir dokunulmazlık hissine kapılacak” ifadelerini kullandı.ABD ve Rusya’nın çıkardığı yabancı ajanlar kanunlarını karşılaştıran Zaharova’ya göre iki kanunun arasındaki fark, ‘Amerikalıların kullandığı acımasız önlemleri Rusya’nın bilinçli olarak kullanmaması’.Son 6 ay içinde Rusya’nın yabancı ajanlar listesine Meduza, Insider, İlk yolsuzlukla mücadele medyası, VTimes, Dojd televizyonu gibi kuruluşlar alınmıştı.Ayrıca birkaç gazeteci de yabancı ajan kabul edilmiştir.
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rusya, mariya zaharova, ajan

Rus Dışişleri: Yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılması söz konusu değil

00:32 19.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’daki yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılmasının söz konusu olmadığını, bu kanunun Rus gazetecilere yapılan baskılara ve dışarıdan ülkenin siyasi yaşamına müdahale etme girişimlerine karşı konulmasını sağladığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkileri Bürosu tarafından yayınlanan yabancı ajanlar ile ilgili Amerikan ve Rus kanunlarının karşılaştırmalı analizinin yer aldığı infografiği yorumlayan Zaharova, Rusya’daki kanunun yürürlükten kaldırılmasının söz konusu olmadığını, zira Rus gazetecilere yapılan baskılara ve dışarıdan Rusya’nın siyasi yaşamına müdahale etme girişimlerine karşı konulmasını sağladığını söyledi.
Telegraph blog platformundan bir mesaj paylaşan Zaharova, “Yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılması söz konusu değil. Zira kaldırılırsa Batılı ortaklar, hem yurtdışındaki Rus medyası üzerindeki baskı, hem de nüfuz ajanları aracılığıyla ülkemizdeki siyasi hayata katılma konusunda tam bir dokunulmazlık hissine kapılacak” ifadelerini kullandı.
ABD ve Rusya’nın çıkardığı yabancı ajanlar kanunlarını karşılaştıran Zaharova’ya göre iki kanunun arasındaki fark, ‘Amerikalıların kullandığı acımasız önlemleri Rusya’nın bilinçli olarak kullanmaması’.
Son 6 ay içinde Rusya’nın yabancı ajanlar listesine Meduza, Insider, İlk yolsuzlukla mücadele medyası, VTimes, Dojd televizyonu gibi kuruluşlar alınmıştı.
Ayrıca birkaç gazeteci de yabancı ajan kabul edilmiştir.
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