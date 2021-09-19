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https://tr.sputniknews.com/20210919/rusyada-20-bin-174-yeni-koronavirus-vakasi-1049041441.html
Rusya’da 20 bin 174 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da 20 bin 174 yeni koronavirüs vakası
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da son 24 saatte 20 bin 174 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T14:43+0300
2021-09-19T14:43+0300
2021-09-19T14:43+0300
rusya
koronavirüs
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Başkent Moskova’da 2 bin 376, St. Petersburg’da bin 834, Moskova bölgesinde bin 4 vaka kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 793 arttı ve 198 bin 218’e yükseldi. Son 24 saatte 13 bin 418 kişi iyileşti. Şimdiye kadar 6 milyon 498 bin 682 kişi hastalığı atlattı.
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rusya, koronavirüs
Rusya’da 20 bin 174 yeni koronavirüs vakası
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da son 24 saatte 20 bin 174 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 274 bin 928’e yükseldi.
Başkent Moskova’da 2 bin 376, St. Petersburg’da bin 834, Moskova bölgesinde bin 4 vaka kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 793 arttı ve 198 bin 218’e yükseldi.
Son 24 saatte 13 bin 418 kişi iyileşti. Şimdiye kadar 6 milyon 498 bin 682 kişi hastalığı atlattı.