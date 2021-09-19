https://tr.sputniknews.com/20210919/rusyada-20-bin-174-yeni-koronavirus-vakasi-1049041441.html

Rusya’da 20 bin 174 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da 20 bin 174 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da son 24 saatte 20 bin 174 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T14:43+0300

2021-09-19T14:43+0300

2021-09-19T14:43+0300

rusya

koronavirüs

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Başkent Moskova’da 2 bin 376, St. Petersburg’da bin 834, Moskova bölgesinde bin 4 vaka kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 793 arttı ve 198 bin 218’e yükseldi. Son 24 saatte 13 bin 418 kişi iyileşti. Şimdiye kadar 6 milyon 498 bin 682 kişi hastalığı atlattı.

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rusya, koronavirüs