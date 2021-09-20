https://tr.sputniknews.com/20210920/ak-partili-aydemirden-chpli-cevikozun-mavi-vatan-yorumuna-tepki-1049073954.html

AK Partili Aydemir'den CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna tepki

AK Partili Aydemir'den CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna tepki

AK Partili İbrahim Aydemir, CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Mavi Vatan diye 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T16:22+0300

2021-09-20T16:22+0300

2021-09-20T16:22+0300

politika

ak parti

chp

ünal çeviköz

tepki

ibrahim aydemir

mavi vatan

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' kavramıyla ilgili yaptığı değerlendirmeye tepki gösterdi.Aydemir, "Mavi Vatan kavramına karşı olduğunu söylüyor. Denizlerdeki hakkımızın gasbedilmesini açıkça savunuyor. Utanma yok, böyle bir siyaset olur mu? Ben sefir demiyorum, sefil diyorum ona. Bu ifadeleri sefir ifadesi değil. Bunların eline fırsat geçse Türkiye ne hale gelir?" dedi.CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Karar TV'ye yaptığı açıklamada 'Mavi Vatan' kavramıyla ilgili olarak "Zannediyorum AKP iktidarının dış politikayı askerileştirme ve dış politikayı biraz daha agresif bir hale getirmesine yardımcı olan bir söylem gibi" demişti.Çeviköz, "Mavi Vatan, tarifine baktığınız zaman, bu aslında egemenlik haklarının ötesinde bir alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram gibi. Mavi Vatan diye 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" ifadesini kullanmıştı.

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