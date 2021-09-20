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Babel'den tepki çeken paylaşım
Babel'den tepki çeken paylaşım
Galatasaray'da Alanyaspor maçında Ryan Babel, oyun sırasında ıslıklandı. Hollandalı oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma da tepki geldi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T14:13+0300
2021-09-20T14:13+0300
yaşam
galatasaray
fatih terim
protesto
tepki
ryan babel
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Galatasaray, Süper Lig'de ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Sarı kırmızılılar, Candeias'ın 87. dakikadaki golüne engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti.Sarı kırmızılılar'da taraftarın hedefinde ikinci yarı oyuna giren Ryan Babel vardı. Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.Ryan Babel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma da tepki geldi. Araba içinde çekilen fotoğrafını yayınlayan Babel, "Son dakikalarda maçı kaybetmek daha çok acıtıyor. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Bugün beni kişisel olarak destekleyen taraftara teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar buradan da Babel'e tepkilerini gösterdi.Terim'den maç sonrası taraftara çağrıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında beIN Sports'a taraftarların tepkisini yorumladı. Terim, "Özellikle Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyunculara veya bir oyuncuya bu tepkiyi gösterirse bunun üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, bu oynamayacak. Yuh çekilecek. O zaman olmaz. İşler karışır. Bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız tablo değil. Bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin 2-3 orta yapamayabilir. Onu hazırlayacak taraftar. Maç sıfır sıfır. Babel'e yuh çekilmemeli. Çok üzgünüm ki bizim arkadaşlarımızı rejenerasyona çıktığında bir takım tepkiler olmuş. Bunlar Galatasaray'ın geçmişinde olan olaylar edğil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz" diye konuştu.Taraftarların oyunculara tepkilerinin onları etkilediğini kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncuları etkilemez mi? Her vurduğumuz gol olacak diye bir şey yok. Bunu hep beraber oynayacağız. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış. İkinci sağ bekimiz Yedlin. Kolay değil. Biz çaresine bakarız ama sonuçta da kadromuz belli. Ancak Galatasaray seyircisi sevecen, destekleyen, hoşgören, destekleyen bir tarfatardır. Tedavinin en büyüğünü sahaya çıkarken taraftar verecek. İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil" sözleriyle durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
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galatasaray, fatih terim, protesto, tepki, ryan babel

Babel'den tepki çeken paylaşım

14:13 20.09.2021
© İHARyan Babel
Ryan Babel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© İHA
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Galatasaray'da Alanyaspor maçında Ryan Babel, oyun sırasında ıslıklandı. Hollandalı oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma da tepki geldi.
Galatasaray, Süper Lig'de ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Sarı kırmızılılar, Candeias'ın 87. dakikadaki golüne engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti.

Sarı kırmızılılar'da taraftarın hedefinde ikinci yarı oyuna giren Ryan Babel vardı. Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Ryan Babel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma da tepki geldi. Araba içinde çekilen fotoğrafını yayınlayan Babel, "Son dakikalarda maçı kaybetmek daha çok acıtıyor. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Bugün beni kişisel olarak destekleyen taraftara teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar buradan da Babel'e tepkilerini gösterdi.

Terim'den maç sonrası taraftara çağrı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında beIN Sports'a taraftarların tepkisini yorumladı.
Terim, "Özellikle Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyunculara veya bir oyuncuya bu tepkiyi gösterirse bunun üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, bu oynamayacak. Yuh çekilecek. O zaman olmaz. İşler karışır. Bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız tablo değil. Bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin 2-3 orta yapamayabilir. Onu hazırlayacak taraftar. Maç sıfır sıfır. Babel'e yuh çekilmemeli. Çok üzgünüm ki bizim arkadaşlarımızı rejenerasyona çıktığında bir takım tepkiler olmuş. Bunlar Galatasaray'ın geçmişinde olan olaylar edğil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz" diye konuştu.

Taraftarların oyunculara tepkilerinin onları etkilediğini kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncuları etkilemez mi? Her vurduğumuz gol olacak diye bir şey yok. Bunu hep beraber oynayacağız. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış. İkinci sağ bekimiz Yedlin. Kolay değil. Biz çaresine bakarız ama sonuçta da kadromuz belli. Ancak Galatasaray seyircisi sevecen, destekleyen, hoşgören, destekleyen bir tarfatardır. Tedavinin en büyüğünü sahaya çıkarken taraftar verecek. İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil" sözleriyle durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
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