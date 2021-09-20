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BM Genel Sekreteri Guterres: Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye teşekkür ederim
BM Genel Sekreteri Guterres: Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye teşekkür ederim
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T19:52+0300
2021-09-20T19:52+0300
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birleşmiş milletler (bm), guterres, antonio guteres
BM Genel Sekreteri Guterres: Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye teşekkür ederim
19:52 20.09.2021 (güncellendi: 19:53 20.09.2021)
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.