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BM Genel Sekreteri Guterres: Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye teşekkür ederim
BM Genel Sekreteri Guterres: Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye teşekkür ederim
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm), guterres, antonio guteres

BM Genel Sekreteri Guterres: Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye teşekkür ederim

19:52 20.09.2021 (güncellendi: 19:53 20.09.2021)
© İHA / Chema MoyaBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© İHA / Chema Moya
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
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