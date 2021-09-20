https://tr.sputniknews.com/20210920/burayin-sahnede-sazi-calindi-kirmizi-ayakkabi-giymemesine-bagladi-konserden-sonra-6-cift-aldi--1049074587.html

Buray'ın sahnede sazı çalındı, kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı: Konserden sonra 6 çift aldı

Buray'ın sahnede sazı çalındı, kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı: Konserden sonra 6 çift aldı

Bir festival kapsamında Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan şarkıcı Buray, talihsiz bir olay yaşadı. Alana tek bir giriş olduğu için seyirciler sahneye çıkınca... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T16:38+0300

2021-09-20T16:38+0300

2021-09-20T16:42+0300

yaşam

ayakkabı

şarkıcı

hırsızlık

saz

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Buray, Kapadokya Ürgüp’teki ’49. Bağ Bozumu ve Balon Festivali'nde sahneye çıktı. Festival alanında tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı seyirciler bir ara sahneye girdi.Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; bu esnada Buray’ın sahnede bulunan 12 bin liralık sazı çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Konserlerinde kırmızı ayakkabının kendisine uğurlu geldiğine inanan Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı.Konserin ardından İstanbul’a dönen şarkıcı, altı çift kırmızı ayakkabı aldı.

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2021

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ayakkabı, şarkıcı, hırsızlık, saz