Buray'ın sahnede sazı çalındı, kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı: Konserden sonra 6 çift aldı

Buray, Kapadokya Ürgüp’teki ’49. Bağ Bozumu ve Balon Festivali'nde sahneye çıktı. Festival alanında tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı seyirciler bir ara sahneye girdi.Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; bu esnada Buray’ın sahnede bulunan 12 bin liralık sazı çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Konserlerinde kırmızı ayakkabının kendisine uğurlu geldiğine inanan Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı.Konserin ardından İstanbul’a dönen şarkıcı, altı çift kırmızı ayakkabı aldı.
Bir festival kapsamında Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan şarkıcı Buray, talihsiz bir olay yaşadı. Alana tek bir giriş olduğu için seyirciler sahneye çıkınca şarkıcının 12 bin TL'lik sazı çalındı. Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı.
Buray, Kapadokya Ürgüp’teki ’49. Bağ Bozumu ve Balon Festivali'nde sahneye çıktı.
Festival alanında tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı seyirciler bir ara sahneye girdi.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; bu esnada Buray’ın sahnede bulunan 12 bin liralık sazı çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konserlerinde kırmızı ayakkabının kendisine uğurlu geldiğine inanan Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı.
Konserin ardından İstanbul’a dönen şarkıcı, altı çift kırmızı ayakkabı aldı.