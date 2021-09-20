https://tr.sputniknews.com/20210920/dolartl-870in-uzerini-gordu-1049063032.html

Dolar/TL, 8.70'in üzerini gördü

Dolar/TL, 8.70'in üzerini gördü

Bu ayın başında 8.25 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, son 2 haftadır devam eden kademeli yükseliş hareketiyle 8.70'in üzerini gördü. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T12:37+0300

2021-09-20T12:37+0300

2021-09-20T12:37+0300

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve mesajları öncesinde dolar değerleniyor. Yurtiçinde ise Fed'in yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor. İki önemli beklenti öncesinde; küresel çapta dolar değer kazanırken, yurtiçinde de TL zayıf görünümle açıldı.Geçen hafta ortasından sonra yaptığı atakla 8.42'lerden 8.65'in üzerini gören dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde de yükselişini sürdürüyor. Sabah saatlerinde 8.64 düzeyinde yatay hareket eden dolar/TL, işlemlerin artmasıyla 8.70'in üzerine çıktı. Dolar/TL, son olarak temmuz ayının ilk haftasında 8.70'in üzerini görmüştü. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 8.8122 ile geçen mayıs ayının son günlerinde görülmüştü.Dolar/TL, gün içi en yüksek seviye olarak 8.7266'yı gördü. Dolar kuruna paralel bir şekilde yükselişte olan euro/TL'de 10.2390 gün içi en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Saat 12:00 sularında dolar/TL'de işlemler 8.67'den; euro/TL'de 10.16'dan gerçekleştiriliyor.

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tl, euro, dolar, merkez bankası, fed, ekonomi