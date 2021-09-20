İçişleri: İkna yoluyla 5 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 5 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK'dan örgütünden kaçan 5 kişinin bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 arasında örgüte katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK mensubunun daha teslim olduğunu, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 5 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK'dan örgütünden kaçan 5 kişinin bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 arasında örgüte katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.