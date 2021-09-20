https://tr.sputniknews.com/20210920/ios-15-surumu-erisime-acildi-1049084931.html

iOS 15 sürümü erişime açıldı

iOS 15 sürümü erişime açıldı

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 15 sürümü erişime açıldı. Saat 20:00 itibariyle Türkiye'deki kullanıcılara sunulan güncellemede bir çok yenilik... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T22:48+0300

2021-09-20T22:48+0300

2021-09-20T22:52+0300

yaşam

apple

ios

güncelleme

özellik

ios 15

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Yeni iOS 15 özelliklerinde, FaceTime görüşme esnasında ekran paylaşım özelliği de olacak.Bununla birlikte TV programları ve filmleri izlemenizi ya da müzik dinlemenizi sağlayacak SharePlay özelliği, uzaktaki aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla ortak deneyimler yaşamanın yeni bir yolunu sunacak.Konuşan her kişinin sesi, ekranınızda konumlandıkları yerden geliyormuş gibi duyulacak. Bu da sohbetlerin daha doğal ve akıcı olmasına yardımcı olacak.iOS 15 ile birlikte, FaceTime görüşmeleri Apple aygıtlarının dışında, Android ve Windows cihazlara da taşınabilecek.Mesajlar’daki fotoğraflar kolaj veya kaydırarak göz atılabilecek bir bir görsel olarak görünecek. Dokunarak tümünü ızgara şeklinde görüntüleyebilecek veya hızlı bir Tapback eklenebilecek. Ve birkaç dokunuşla fotoğrafları arşivinize kaydedebiliyorsunuz.Odak özelliğiOdak özelliği, konsantre olmaya veya uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğunuz anda yardımcı olacak. Odak seçenekleri listesinden bir odak seçerek veya kendinize özel bir odak ayarı oluşturarak sadece almak istediğiniz bildirimlere izin verebileceksiniz. Bu sayede kendinizi tamamen yaptığınız işe adayabileceksiniz.BildirimlerBildirimler yeni bir görünümle sunulacak. Kişi fotoğrafları ve daha büyük uygulama simgeleri sayesinde bildirimlerin kimden veya nereden geldiğini anlamak daha kolay hale gelecek.Apple'ın sitesinden açıkladığı özellikler aynen şöyle:"Harita uygulaması şimdi sürücülere yol ayrıntılarının yanı sıra güncel kazaları ve trafik durumunu görmelerine yardımcı olan yeni bir özel sürüş haritası sunuyor.Yeni toplu taşıma özellikleriToplu taşıma entegrasyonu, yakındaki durakları ve toplu taşıma saatlerini gösteriyor ve sık kullandığınız güzergahları en üste iğnelemenize imkan veriyor. İneceğiniz durağa yaklaştığınızda ise Harita uygulaması size bunu haber veriyor.Safari/ Alt sekme çubuğuYeni Safari, denetimlere tek elle ulaşmayı kolaylaştıran ve içerikleri merkezine alan yeni bir tasarıma sahip. Kompakt ve hafif olan yeni sekme çubuğu, kullanıcıların sekmeler arasında geçiş yapabilmeleri için ekranın alt kısmında havada duruyor.Fotoğraflarda Canlı MetinCanlı Metin, görsellerdeki zengin ve yararlı bilgileri akıllı bir şekilde seçebiliyor. Bu sayede fotoğrafta vurgulanan metne dokunarak arama yapabiliyor, mail gönderebiliyor veya yol tarifi alabiliyorsunuz.Kamerada Canlı MetinCanlı Metin özelliği Kamera uygulamasında da çalışıyor. Başka bir deyişle herhangi bir yerdeyken iPhone’unuzun kamerasını bir metne doğru tutarak işinize yarayacak bilgilerle hızlıca işlem yapabiliyorsunuz.Sağlık uygulamasıyla ilgili güncellemelerSağlık uygulamasında yapılan güncellemeler verilerinizi başkalarıyla paylaşmanın yeni yollarını sunuyor. Düşme riskinizi değerlendirmenizi sağlayacak bir ölçüm ve sağlık durumunuzdaki değişimleri anlamanıza yardımcı olacak bir eğilim analizi bunlardan ikisi."

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