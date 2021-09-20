https://tr.sputniknews.com/20210920/kilicdaroglunun-kurt-sorununu-hdp-ile-cozebiliriz-sozune-hdpden-yanit-cozumun-adresi-imralidir-1049052516.html

Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözüne HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır

Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözüne HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" açıklamasına yanıt veren... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T03:17+0300

2021-09-20T03:17+0300

2021-09-20T03:17+0300

politika

hdp

kemal kılıçdaroğlu

sezai temelli

kürt sorunu

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeseline konuştu. Kılıçdaroğlu belgeselin ilk bölümünde, Kürt sorunu ve HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim. Bugün de aynı düşüncedeyim" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına HDP'den yanıt geldi. HDP'li Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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hdp, kemal kılıçdaroğlu, sezai temelli, kürt sorunu, cumhuriyet halk partisi (chp)