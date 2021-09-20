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https://tr.sputniknews.com/20210920/macoglu-hic-kimse-ortada-kalmayacak-evlerimizi-ogrencilerimize-actik-gerekirse-otel-kiralayacagiz-1049054883.html
Maçoğlu: Hiç kimse ortada kalmayacak, evlerimizi öğrencilerimize açtık, gerekirse otel kiralayacağız
Maçoğlu: Hiç kimse ortada kalmayacak, evlerimizi öğrencilerimize açtık, gerekirse otel kiralayacağız
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, maddi imkansızlıklarla ilgili yarım kalan Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın yurt inşaatıyla ilgili olarak... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T07:17+0300
2021-09-20T07:18+0300
türkiye
tunceli
fatih mehmet maçoğlu
yurt
öğrenci yurdu
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Eğitime destek amacıyla kurulan Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı kendi olanaklarıyla 230 yataklı kız yurdu yaptırmak için yola çıktı. 2017’de yapımına başlanan yurt, maddi olanaksızlıklar nedeniyle yarım kaldı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Yurtları çıkana kadar evlerimizde misafir etmeye hazırız. Gerekirse otel kiralayacağız” dedi.Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Vakıf Başkan Yardımcısı Halit Ötün, desteğe ihtiyaçları olduğunu kamuoyuna duyurunca, iş insanı Turan Araz, “Yurdun eksikliklerini tamamlamaya hazırım” dedi.Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın yaptırdığı yurt 1 ay içinde açılacak.Araz'ın desteğiyle yarım kalan binanın tamamlanması için harekete geçildi. Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun çabaları ve Turan Araz'ın desteğiyle yurt binasının yüzde 95'inin tamamlandığını kaydeden Halit Ötün, “Geriye enerji ana panosu, doğalgaz bağlanması, çevre düzenlemesi gibi eksiklikleri var. Akmercan Doğalgaz İşletmesi de öncelikli olarak yurda doğalgaz getirecek. En geç bir ay içinde yurdumuz açılışa hazır hale getirilmiş olacak” diye konuştu.Başkan Maçoğlu ise “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Yurtları çıkana kadar evlerimizde misafir etmeye hazırız. Gerekirse otel kiralayacağız” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20200703/tunceli-belediye-baskani-mehmet-macoglu-14-gun-daha-karantinada-kalacak-1042386004.html
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tunceli, fatih mehmet maçoğlu, yurt, öğrenci yurdu

Maçoğlu: Hiç kimse ortada kalmayacak, evlerimizi öğrencilerimize açtık, gerekirse otel kiralayacağız

07:17 20.09.2021 (güncellendi: 07:18 20.09.2021)
© AAFatih Mehmet Maçoğlu
Fatih Mehmet Maçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, maddi imkansızlıklarla ilgili yarım kalan Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın yurt inşaatıyla ilgili olarak “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak, gerekirse otel kiralayacağız” dedi.
Eğitime destek amacıyla kurulan Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı kendi olanaklarıyla 230 yataklı kız yurdu yaptırmak için yola çıktı. 2017’de yapımına başlanan yurt, maddi olanaksızlıklar nedeniyle yarım kaldı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Yurtları çıkana kadar evlerimizde misafir etmeye hazırız. Gerekirse otel kiralayacağız” dedi.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Vakıf Başkan Yardımcısı Halit Ötün, desteğe ihtiyaçları olduğunu kamuoyuna duyurunca, iş insanı Turan Araz, “Yurdun eksikliklerini tamamlamaya hazırım” dedi.
Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın yaptırdığı yurt 1 ay içinde açılacak.
Araz'ın desteğiyle yarım kalan binanın tamamlanması için harekete geçildi. Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun çabaları ve Turan Araz'ın desteğiyle yurt binasının yüzde 95'inin tamamlandığını kaydeden Halit Ötün, “Geriye enerji ana panosu, doğalgaz bağlanması, çevre düzenlemesi gibi eksiklikleri var. Akmercan Doğalgaz İşletmesi de öncelikli olarak yurda doğalgaz getirecek. En geç bir ay içinde yurdumuz açılışa hazır hale getirilmiş olacak” diye konuştu.
Başkan Maçoğlu ise “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Yurtları çıkana kadar evlerimizde misafir etmeye hazırız. Gerekirse otel kiralayacağız” dedi.
Fatih Mehmet Maçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2020
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