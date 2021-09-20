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Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerimizin aşı olma oranı yüzde 92’ye ulaştı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerimizin aşı olma oranı yüzde 92’ye ulaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye’deki 1,2 milyon öğretmenimizin aşı olma oranı yüzde 92’ye ulaştı. İki doz aşı olan veya hasta olup bağışıklık kazanıp... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T18:25+0300
2021-09-20T19:12+0300
öğretmen
mahmut özer
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Bakan Özer, Sıfır Atık Projesi kapsamında Esenler Belediyesince yürütülen Esenler Oruç Reis İlkokulu'ndaki "Dönüşümle Eğitime 6 Milyon Defter" etkinliğine katıldı.Özer, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'de çıkılan yolda sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir köşesinde eğitim-öğretimle ilgili çok ciddi yatırımların yapıldığını söyledi.Türkiye'de derslik sayısının son 19 yılda yüzde 132 artarak 850 bine ulaştığını aktaran Özer, sadece fiziksel yatırımlarla sürecin bitmediğini söyledi. Aynı zamanda eğitimin kalitesinin artması için uluslararası başarı göstergelerindeki yükselişi sürdürebilmek için de çok ciddi yatırımların yapıldığını anlatan Özer, öğretmen başına öğrenci sayısı, derslik başına öğrenci sayısında da ciddi düşüşler olduğunu belirtti.Bu yatırımların özellikle OECD'nin yaptığı uluslararası öğrenci başarı araştırmalarına da yansıdığını ifade eden Özer, en son yapılan PISA Uluslararası Öğrenci Başarı Araştırması'nda Türkiye'nin Türkçe, matematik ve fen okur-yazarlığında puanını en fazla artıran dünyadaki birinci ülke olduğunu anlattı.Okul öncesi eğitimde 10-15 kat artışların gerçekleştiğini, özel eğitimle ilgili yatırımlarda çok ciddi artışlar yaşandığını belirten Özer, bu dönemin sadece fiziksel yatırımların yapıldığı bir dönem olmadığını, aynı zamanda eğitimde kapsayıcılığın, kalitenin ihmal edilmediği bir dönem olduğunu söyledi.'Birinci önceliğimiz israf etmemek'Eğitim-öğretime 6 Eylül itibarıyla yüz yüze başlandığını hatırlatan Bakan Özer, 1,5 yıllık aradan sonra istikrarlı şekilde 3. haftaya girildiğini dile getirdi.Milli Eğitim Bakanı Özer, şöyle devam etti:"Sağlık Bakanlığı ile belirlediğimiz kriterler çerçevesinde, hiçbir ödün vermeden, geri adım atmadan çocuklarımızı arkadaşlarıyla, öğretmenlerimizi öğrencilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Herkese şunu göstereceğiz hep birlikte, okullar ilk açılması gereken ve en son kapatılması gereken yerlerdir yeter ki bir kurallara uyalım. Türkiye’deki 1,2 milyon öğretmenimizin aşı olma oranı yüzde 92’ye ulaştı. İki doz aşı olan veya hasta olup bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 85’e ulaştı. Şu anda bizim öğretmenlerimizin birinci ve ikinci doz aşılanma oranları Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Eğitimimizin yüz yüze devam etmesiyle ilgili en büyük avantajımız da öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bunun için buradan öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum."Bakan Özer, eğitimin önemine işaret ederek, "Sadece akademik başarıyı önemseyen bir eğitim sistemimizin olmasını istemiyoruz. Aynı zamanda ahlakı önceleyen, iyi insanı merkeze koyan bir eğitim sistemini uygulamanın derdi ve endişesi içindeyiz. Bunun da en önemli noktalarından birisi çevresine duyarlılıktan geçmektedir. Hem öğrenciler hem öğretmenler hem de vatandaşlar olarak birinci önceliğimiz israf etmemek ve atıkları da bir şekilde farklı mekanizmalarla yaşantımıza, ekonomimize, günlük yaşamda kullanılan enstrümanlara dönüştürebilmek."Bakan Mahmut Özer, 6 milyon defterin maliyetinin 9 milyon lira olduğunu, Esenler'de 59 okulun bulunduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu bölgedeki vatandaşların ve öğrencilerin bu katkılarını, 9 milyon lirayı 59 okula göndererek karşılık vermek istediklerini söyledi.Vali Yerlikaya'dan 'aşı' vurgusuİstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başladığını, 1,5 yılı aşkın zamandır Kovid salgını ile mücadele ettiklerini dile getirdi.Vali Yerlikaya, yarın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Bakan Yardımcısı ve İstanbul’daki 60 üniversitenin rektörünün katılımıyla yüksek öğrenimde yüz yüze eğitimle ilgili meseleleri masaya yatıracaklarını söyledi.İstanbul’daki aşılanma oranlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, Esenler'e aşılama ortalamasının yüzde 74,5 olduğunu, Esenler’in İstanbul ortalamasını geçmesini temenni ettiklerini belirtti.Yüz yüze eğitime yüz akıyla başladıklarını yüz akıyla bitirebilmek için "aşı, aşı, aşı" dediklerini vurgulayan Yerlikaya, aşı olma seferberliğini sürdüreceklerini dile getirdi.Konuşmaların ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 6 milyonuncu defter ile kitap setini Milli Eğitim Bakanı Özer'e takdim etti.Göksu, öğrencilerin 2 ton mavi kapak topladığı engelli arkadaşları Mustafa Aziz Bircan'a akülü sandalye, Bakan Özer de dizüstü bilgisayar hediye etti.Etkinliğe, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
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öğretmen, mahmut özer, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerimizin aşı olma oranı yüzde 92’ye ulaştı

18:25 20.09.2021 (güncellendi: 19:12 20.09.2021)
© AA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye’deki 1,2 milyon öğretmenimizin aşı olma oranı yüzde 92’ye ulaştı. İki doz aşı olan veya hasta olup bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 85’e ulaştı" dedi.
Bakan Özer, Sıfır Atık Projesi kapsamında Esenler Belediyesince yürütülen Esenler Oruç Reis İlkokulu'ndaki "Dönüşümle Eğitime 6 Milyon Defter" etkinliğine katıldı.
Özer, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'de çıkılan yolda sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir köşesinde eğitim-öğretimle ilgili çok ciddi yatırımların yapıldığını söyledi.
Türkiye'de derslik sayısının son 19 yılda yüzde 132 artarak 850 bine ulaştığını aktaran Özer, sadece fiziksel yatırımlarla sürecin bitmediğini söyledi. Aynı zamanda eğitimin kalitesinin artması için uluslararası başarı göstergelerindeki yükselişi sürdürebilmek için de çok ciddi yatırımların yapıldığını anlatan Özer, öğretmen başına öğrenci sayısı, derslik başına öğrenci sayısında da ciddi düşüşler olduğunu belirtti.
Bu yatırımların özellikle OECD'nin yaptığı uluslararası öğrenci başarı araştırmalarına da yansıdığını ifade eden Özer, en son yapılan PISA Uluslararası Öğrenci Başarı Araştırması'nda Türkiye'nin Türkçe, matematik ve fen okur-yazarlığında puanını en fazla artıran dünyadaki birinci ülke olduğunu anlattı.
Okul öncesi eğitimde 10-15 kat artışların gerçekleştiğini, özel eğitimle ilgili yatırımlarda çok ciddi artışlar yaşandığını belirten Özer, bu dönemin sadece fiziksel yatırımların yapıldığı bir dönem olmadığını, aynı zamanda eğitimde kapsayıcılığın, kalitenin ihmal edilmediği bir dönem olduğunu söyledi.

'Birinci önceliğimiz israf etmemek'

Eğitim-öğretime 6 Eylül itibarıyla yüz yüze başlandığını hatırlatan Bakan Özer, 1,5 yıllık aradan sonra istikrarlı şekilde 3. haftaya girildiğini dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, şöyle devam etti:
"Sağlık Bakanlığı ile belirlediğimiz kriterler çerçevesinde, hiçbir ödün vermeden, geri adım atmadan çocuklarımızı arkadaşlarıyla, öğretmenlerimizi öğrencilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Herkese şunu göstereceğiz hep birlikte, okullar ilk açılması gereken ve en son kapatılması gereken yerlerdir yeter ki bir kurallara uyalım. Türkiye’deki 1,2 milyon öğretmenimizin aşı olma oranı yüzde 92’ye ulaştı. İki doz aşı olan veya hasta olup bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 85’e ulaştı. Şu anda bizim öğretmenlerimizin birinci ve ikinci doz aşılanma oranları Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Eğitimimizin yüz yüze devam etmesiyle ilgili en büyük avantajımız da öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bunun için buradan öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum."
Bakan Özer, eğitimin önemine işaret ederek, "Sadece akademik başarıyı önemseyen bir eğitim sistemimizin olmasını istemiyoruz. Aynı zamanda ahlakı önceleyen, iyi insanı merkeze koyan bir eğitim sistemini uygulamanın derdi ve endişesi içindeyiz. Bunun da en önemli noktalarından birisi çevresine duyarlılıktan geçmektedir. Hem öğrenciler hem öğretmenler hem de vatandaşlar olarak birinci önceliğimiz israf etmemek ve atıkları da bir şekilde farklı mekanizmalarla yaşantımıza, ekonomimize, günlük yaşamda kullanılan enstrümanlara dönüştürebilmek."
Bakan Mahmut Özer, 6 milyon defterin maliyetinin 9 milyon lira olduğunu, Esenler'de 59 okulun bulunduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu bölgedeki vatandaşların ve öğrencilerin bu katkılarını, 9 milyon lirayı 59 okula göndererek karşılık vermek istediklerini söyledi.

Vali Yerlikaya'dan 'aşı' vurgusu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başladığını, 1,5 yılı aşkın zamandır Kovid salgını ile mücadele ettiklerini dile getirdi.
Vali Yerlikaya, yarın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Bakan Yardımcısı ve İstanbul’daki 60 üniversitenin rektörünün katılımıyla yüksek öğrenimde yüz yüze eğitimle ilgili meseleleri masaya yatıracaklarını söyledi.
İstanbul’daki aşılanma oranlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, Esenler'e aşılama ortalamasının yüzde 74,5 olduğunu, Esenler’in İstanbul ortalamasını geçmesini temenni ettiklerini belirtti.
Yüz yüze eğitime yüz akıyla başladıklarını yüz akıyla bitirebilmek için "aşı, aşı, aşı" dediklerini vurgulayan Yerlikaya, aşı olma seferberliğini sürdüreceklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 6 milyonuncu defter ile kitap setini Milli Eğitim Bakanı Özer'e takdim etti.
Göksu, öğrencilerin 2 ton mavi kapak topladığı engelli arkadaşları Mustafa Aziz Bircan'a akülü sandalye, Bakan Özer de dizüstü bilgisayar hediye etti.
Etkinliğe, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
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