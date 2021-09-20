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https://tr.sputniknews.com/20210920/oyuncu-dilara-aksuyek-taciz-mesajlari-atan-ve-kendisini-takip-eden-kisiden-sikayetci-oldu-1049065273.html
Oyuncu Dilara Aksüyek, taciz mesajları atan ve kendisini takip eden kişiden şikayetçi oldu
Oyuncu Dilara Aksüyek, taciz mesajları atan ve kendisini takip eden kişiden şikayetçi oldu
Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medyadan kendisine taciz mesajları atıp ardından evinin önüne gelen kişiden şikayetçi oldu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T13:08+0300
2021-09-20T13:08+0300
görüş
sosyal medya
taciz
oyuncu
sabah
dilara aksüyek
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Oyuncu Dilara Aksüyek sosyal medya hesabından arka arkaya mesajlar aldı. Mesajı gönderen kişi, ısrarlı taciz ve tehditlerini sürdürdü.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, aynı şahıs, bir gün sonra oyuncunun kapısına araçla gidip onu gözetlemeye başladı. Takibe başlayan şahıs, gittiği kafede karşısına çıkıp mesajları atanın kendisi olduğunu söyleyince korkuya kapılan Aksüyek, polisi arayıp yardım istedi. 31 yaşındaki Mehmet A. karakola götürüldü. Aksüyek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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sosyal medya, taciz, oyuncu, sabah, dilara aksüyek

Oyuncu Dilara Aksüyek, taciz mesajları atan ve kendisini takip eden kişiden şikayetçi oldu

13:08 20.09.2021
© Instagram/Dilara AksüyekOyuncu Dilara Aksüyek
Oyuncu Dilara Aksüyek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Instagram/Dilara Aksüyek
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Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medyadan kendisine taciz mesajları atıp ardından evinin önüne gelen kişiden şikayetçi oldu.
Oyuncu Dilara Aksüyek sosyal medya hesabından arka arkaya mesajlar aldı. Mesajı gönderen kişi, ısrarlı taciz ve tehditlerini sürdürdü.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, aynı şahıs, bir gün sonra oyuncunun kapısına araçla gidip onu gözetlemeye başladı. Takibe başlayan şahıs, gittiği kafede karşısına çıkıp mesajları atanın kendisi olduğunu söyleyince korkuya kapılan Aksüyek, polisi arayıp yardım istedi.
31 yaşındaki Mehmet A. karakola götürüldü. Aksüyek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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