https://tr.sputniknews.com/20210920/oyuncu-dilara-aksuyek-taciz-mesajlari-atan-ve-kendisini-takip-eden-kisiden-sikayetci-oldu-1049065273.html

Oyuncu Dilara Aksüyek, taciz mesajları atan ve kendisini takip eden kişiden şikayetçi oldu

Oyuncu Dilara Aksüyek, taciz mesajları atan ve kendisini takip eden kişiden şikayetçi oldu

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medyadan kendisine taciz mesajları atıp ardından evinin önüne gelen kişiden şikayetçi oldu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T13:08+0300

2021-09-20T13:08+0300

2021-09-20T13:08+0300

görüş

sosyal medya

taciz

oyuncu

sabah

dilara aksüyek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049064752_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_38b3d48dd1a13de19cd31e2b3de41ba5.jpg

Oyuncu Dilara Aksüyek sosyal medya hesabından arka arkaya mesajlar aldı. Mesajı gönderen kişi, ısrarlı taciz ve tehditlerini sürdürdü.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, aynı şahıs, bir gün sonra oyuncunun kapısına araçla gidip onu gözetlemeye başladı. Takibe başlayan şahıs, gittiği kafede karşısına çıkıp mesajları atanın kendisi olduğunu söyleyince korkuya kapılan Aksüyek, polisi arayıp yardım istedi. 31 yaşındaki Mehmet A. karakola götürüldü. Aksüyek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, taciz, oyuncu, sabah, dilara aksüyek