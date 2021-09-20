https://tr.sputniknews.com/20210920/tbmm-baskani-sentop-dunyanin-en-zengin-ulkesi-degiliz-ama-en-comert-ulkesiyiz-1049077868.html

TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz

TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Türkiye en çok mülteciyi barındıran ülke. 4 milyonun üzerinde kayıtlı... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T17:51+0300

2021-09-20T17:51+0300

2021-09-20T17:51+0300

suriye

ispanya

afganistan

mustafa şentop

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TBMM Başkanı Şentop, İspanya ziyareti kapsamında, Global International Relations Center’da (IE), farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlar ile IE’nin akademisyenlerinden ve öğrencilerinden oluşan grupla bir araya geldi.Şentop, Türkiye’nin en çok yardım eden ülke olduğunu belirterek, şöyle konuştu:'Türkiye'nin önemi değişmiyor'TBMM Başkanı Şentop, açıklamalarının ardından akademisyenlerin sorularını cevaplandırdı. Türkiye’nin değişen dünya düzeninde nasıl bir rol oynayacağının sorulması üzerine Şentop, şu ifadeleri kullandı:'Kurz'un yaklaşımı çok uçuk'Afganistan’daki son durumun sorulması üzerine Şentop, “Afganistan’da ani bir şekilde AB ve ABD’nin beklemediği şekilde Taliban yönetimi ele geçirdi. Kargaşa ortamı vardı ama şimdi hükümet kuruldu. Hükümetin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim de arzu ettiğimiz manada, kapsayıcı bir hükümet ortaya çıkmadı. İnşallah ümit ederiz ki böyle bir noktaya gidilir” diye konuştu.Afganistan’daki göç dalgasına ilişkin de Şentop, şöyle konuştu:'2023'ten sonra sistem daha iyi çalışacak'TBMM Başkanı Şentop, başkanlık sistemine yönelik bir soruya ise Türkiye için bu sistemin daha uygun olduğunu söyledi. Başkanlık sisteminin parlamenter sisteme göre daha demokratik olduğunu ifade eden Şentop, şunları söyledi:

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suriye, ispanya, afganistan, mustafa şentop