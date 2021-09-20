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SON DAKİKA | Türkiye'de 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi, 231 can kaybı yaşandı
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Türkiye'de 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi, 231 can kaybı yaşandı
Türkiye'de 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi, 231 can kaybı yaşandı
Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T20:58+0300
2021-09-20T21:09+0300
koronavirüs
son dakika
sağlık bakanı
vaka sayısı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunun değiştiğini açıkladı. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Günlük Kovid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı.
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son dakika, sağlık bakanı, vaka sayısı, fahrettin koca

Türkiye'de 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi, 231 can kaybı yaşandı

20:58 20.09.2021 (güncellendi: 21:09 20.09.2021)
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Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunun değiştiğini açıkladı. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Günlük Kovid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı.
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