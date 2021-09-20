https://tr.sputniknews.com/20210920/turkiyede-27-bin-688-yeni-vaka-tespit-edildi-231-can-kaybi-yasandi-1049082981.html

Türkiye'de 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi, 231 can kaybı yaşandı

Türkiye'de 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi, 231 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T20:58+0300

2021-09-20T20:58+0300

2021-09-20T21:09+0300

koronavirüs

son dakika

sağlık bakanı

vaka sayısı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunun değiştiğini açıkladı. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Günlük Kovid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı.

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son dakika, sağlık bakanı, vaka sayısı, fahrettin koca