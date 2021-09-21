https://tr.sputniknews.com/20210921/almanyayla-varilan-soykirim-anlasmasini-reddeden-namibyalilar-meclisi-basti-1049119138.html

Almanya'yla varılan 'soykırım anlaşması'nı reddeden Namibyalılar meclisi bastı

Almanya'yla varılan 'soykırım anlaşması'nı reddeden Namibyalılar meclisi bastı

Namibya'da, Almanya ile varılan soykırım tazminatı anlaşmasına tepki gösteren siyasetçiler ve kabile liderleri protesto düzenleyerek, meclis binasını bastı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T20:29+0300

2021-09-21T20:29+0300

2021-09-21T20:29+0300

dünya

almanya

namibya

soykırım

meclis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049118719_0:433:2869:2047_1920x0_80_0_0_e7020d51de31e4c43d484e6041c54f36.jpg

Namibian Sun gazetesinin haberine göre, Almanya'nın soykırım özrünü ve 1,1 milyar euro kalkınma yardımını yeterli bulmayan göstericiler, kendilerine danışılmadan varılan anlaşmayı protesto etti.Başkent Windhoek'te toplanan yüzlerce gösterici, yürüyüş yaptıktan sonra zorla meclis binasına girdi.Meclisin soykırım anlaşmasını bugün oylamayı planladığı öğrenildi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Mayıs'ta, Almanya'nın Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçları "soykırım" olarak kabul ettiğini belirtmiş, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1,1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını aktarmıştı.Namibya soykırımıNamibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi.Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi.

almanya

namibya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, namibya, soykırım, meclis