Barcelona Teknik Direktörü Koeman: Messi varken de 8 yiyorduk

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Granada ile oynayacakları lig maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.SporX'in aktardığına göre, 3-0 mağlup oldukları Bayern Münih maçı ile ilgili gelen eleştirilere Koeman, şunları söyledi:'Bu kadro 2 günde gelişmez'"Bence oyuncular da çok gerçekçi, özellikle tecrübeli olanlar" diyerek sözlerini sürdüren Koeman, "Yenilgileri kabullenemiyoruz elbette. Gelişmemiz gerekiyor. Ancak bu kadro 2 günde gelişmez. Kulüp de benimle aynı fikirde" dedi.Koeman, "Genç oyuncularla oynamaktan korkmuyorum ama bir anda ilk 11'e 6 tane genç oyuncu koymak ideal bir durum değil. Onlar kadroya dahil olmalı ve süreleri olmalı. Pedri gibi yavaşça gelip rotasyona dahil olmaları gerekiyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Barcelona Teknik Direktörü Koeman, Bayern Münih maçıyla ilgili gelen eleştirilere cevap vererek, "Messi varken de 8 yiyorduk" dedi.
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Granada ile oynayacakları lig maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
SporX'in aktardığına göre, 3-0 mağlup oldukları Bayern Münih maçı ile ilgili gelen eleştirilere Koeman, şunları söyledi:
"Gerçekçi olmalıyız. Messi, Suarez ve Griezmann varken Barça, Bayern'e 8-2 yenildi. Eğer son maçta Bayern'e karşı atak oynasaydım 3'ten daha fazla gol yerdik. 18-20 yaşındaki oyuncularla oynadım. 3-5-2'yi seçtim, çünkü yeterince hücumcu oyuncum da yoktu. O gün Messi, Griezmann, Suarez oynadı. Bense Yusuf Demir, Balde ve Pedri ile oynadım. Ayrıca o maçtan 1 gün sonra kulüp başkanı değişti. Bilmem anlatabiliyor muyum? Messi varken de 8 yiyorduk."
'Bu kadro 2 günde gelişmez'
"Bence oyuncular da çok gerçekçi, özellikle tecrübeli olanlar" diyerek sözlerini sürdüren Koeman, "Yenilgileri kabullenemiyoruz elbette. Gelişmemiz gerekiyor. Ancak bu kadro 2 günde gelişmez. Kulüp de benimle aynı fikirde" dedi.
Koeman, "Genç oyuncularla oynamaktan korkmuyorum ama bir anda ilk 11'e 6 tane genç oyuncu koymak ideal bir durum değil. Onlar kadroya dahil olmalı ve süreleri olmalı. Pedri gibi yavaşça gelip rotasyona dahil olmaları gerekiyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.