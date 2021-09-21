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Barcelona Teknik Direktörü Koeman: Messi varken de 8 yiyorduk
Barcelona Teknik Direktörü Koeman: Messi varken de 8 yiyorduk
Barcelona Teknik Direktörü Koeman, Bayern Münih maçıyla ilgili gelen eleştirilere cevap vererek, "Messi varken de 8 yiyorduk" dedi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
spor
barcelona
lionel messi
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Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Granada ile oynayacakları lig maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.SporX'in aktardığına göre, 3-0 mağlup oldukları Bayern Münih maçı ile ilgili gelen eleştirilere Koeman, şunları söyledi:'Bu kadro 2 günde gelişmez'"Bence oyuncular da çok gerçekçi, özellikle tecrübeli olanlar" diyerek sözlerini sürdüren Koeman, "Yenilgileri kabullenemiyoruz elbette. Gelişmemiz gerekiyor. Ancak bu kadro 2 günde gelişmez. Kulüp de benimle aynı fikirde" dedi.Koeman, "Genç oyuncularla oynamaktan korkmuyorum ama bir anda ilk 11'e 6 tane genç oyuncu koymak ideal bir durum değil. Onlar kadroya dahil olmalı ve süreleri olmalı. Pedri gibi yavaşça gelip rotasyona dahil olmaları gerekiyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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spor, barcelona, lionel messi, ronald koeman

Barcelona Teknik Direktörü Koeman: Messi varken de 8 yiyorduk

12:56 21.09.2021 (güncellendi: 12:57 21.09.2021)
© AFP 2021Lionel Messi, Ronald Koeman
Lionel Messi, Ronald Koeman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AFP 2021
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Barcelona Teknik Direktörü Koeman, Bayern Münih maçıyla ilgili gelen eleştirilere cevap vererek, "Messi varken de 8 yiyorduk" dedi.
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Granada ile oynayacakları lig maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
SporX'in aktardığına göre, 3-0 mağlup oldukları Bayern Münih maçı ile ilgili gelen eleştirilere Koeman, şunları söyledi:

"Gerçekçi olmalıyız. Messi, Suarez ve Griezmann varken Barça, Bayern'e 8-2 yenildi. Eğer son maçta Bayern'e karşı atak oynasaydım 3'ten daha fazla gol yerdik. 18-20 yaşındaki oyuncularla oynadım. 3-5-2'yi seçtim, çünkü yeterince hücumcu oyuncum da yoktu. O gün Messi, Griezmann, Suarez oynadı. Bense Yusuf Demir, Balde ve Pedri ile oynadım. Ayrıca o maçtan 1 gün sonra kulüp başkanı değişti. Bilmem anlatabiliyor muyum? Messi varken de 8 yiyorduk."

'Bu kadro 2 günde gelişmez'

"Bence oyuncular da çok gerçekçi, özellikle tecrübeli olanlar" diyerek sözlerini sürdüren Koeman, "Yenilgileri kabullenemiyoruz elbette. Gelişmemiz gerekiyor. Ancak bu kadro 2 günde gelişmez. Kulüp de benimle aynı fikirde" dedi.
Koeman, "Genç oyuncularla oynamaktan korkmuyorum ama bir anda ilk 11'e 6 tane genç oyuncu koymak ideal bir durum değil. Onlar kadroya dahil olmalı ve süreleri olmalı. Pedri gibi yavaşça gelip rotasyona dahil olmaları gerekiyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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