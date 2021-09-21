https://tr.sputniknews.com/20210921/barcelona-teknik-direktoru-koeman-messi-varken-de-8-yiyorduk-1049100332.html

Barcelona Teknik Direktörü Koeman: Messi varken de 8 yiyorduk

Barcelona Teknik Direktörü Koeman: Messi varken de 8 yiyorduk

Barcelona Teknik Direktörü Koeman, Bayern Münih maçıyla ilgili gelen eleştirilere cevap vererek, "Messi varken de 8 yiyorduk" dedi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T12:56+0300

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yaşam

spor

barcelona

lionel messi

ronald koeman

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Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Granada ile oynayacakları lig maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.SporX'in aktardığına göre, 3-0 mağlup oldukları Bayern Münih maçı ile ilgili gelen eleştirilere Koeman, şunları söyledi:'Bu kadro 2 günde gelişmez'"Bence oyuncular da çok gerçekçi, özellikle tecrübeli olanlar" diyerek sözlerini sürdüren Koeman, "Yenilgileri kabullenemiyoruz elbette. Gelişmemiz gerekiyor. Ancak bu kadro 2 günde gelişmez. Kulüp de benimle aynı fikirde" dedi.Koeman, "Genç oyuncularla oynamaktan korkmuyorum ama bir anda ilk 11'e 6 tane genç oyuncu koymak ideal bir durum değil. Onlar kadroya dahil olmalı ve süreleri olmalı. Pedri gibi yavaşça gelip rotasyona dahil olmaları gerekiyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

https://tr.sputniknews.com/20200821/messi-koemana-ayrilacagini-iletti-1042692374.html

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spor, barcelona, lionel messi, ronald koeman