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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyeti ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyeti ile bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, New York Times heyetini kabul etti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T03:05+0300
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politika
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Yeni açılan Türkevi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.
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recep tayyip erdoğan, the new york times (nyt)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyeti ile bir araya geldi

03:05 21.09.2021
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, New York Times heyetini kabul etti.
Yeni açılan Türkevi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.
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