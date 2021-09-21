https://tr.sputniknews.com/20210921/cumhurbaskani-erdogan-new-york-times-heyeti-ile-bir-araya-geldi-1049090077.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyeti ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyeti ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, New York Times heyetini kabul etti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T03:05+0300

2021-09-21T03:05+0300

2021-09-21T03:05+0300

politika

recep tayyip erdoğan

the new york times (nyt)

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Yeni açılan Türkevi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.

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recep tayyip erdoğan, the new york times (nyt)