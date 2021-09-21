https://tr.sputniknews.com/20210921/cumhuriyet-yazari-saglam-naci-agbal-ile-gorusmesini-aktardi-merkez-bankasini-uyardi-1049097984.html

Cumhuriyet yazarı Sağlam, Naci Ağbal ile görüşmesini aktardı: Merkez Bankası'nı uyardı

Cumhuriyet yazarı Sağlam, Naci Ağbal ile görüşmesini aktardı: Merkez Bankası'nı uyardı

Yazar Erdal Sağlam, Ağbal'ın geçen hafta paylaştığı mesajı hatırlatarak, " Ağbal, kritik faiz kararı öncesi, suskunluk kararına rağmen gelecek olan tehlike... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T11:48+0300

2021-09-21T11:48+0300

2021-09-21T11:53+0300

naci ağbal

ekonomi

cumhuriyet

merkez bankası

faiz

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile görüşmesini köşesine taşıdı. Ağbal'ın görevden alınmadan önce 5 Mart’ta yazdığı 'Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi' başlıklı yazısını tekrar paylaştığını hatırlatan Sağlam, Ağbal ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:"Türkiye’nin risk priminin yeniden 400 puanı aşması, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla oluşan paniği hatırlattı. İşin tuhaf yanı görevden ayrıldıktan sonra tümüyle sessiz kalan Naci Ağbal’ın geçen hafta sonunda “manidar” denilebilecek tweet atmasıydı. Mart ayından beri hiçbir şekilde konuşmayan Ağbal, bu mesajı üzerine iletişim kurduğumda yine tavrını korudu. Ağbal’ı uzun zamandır tanıyan bir gazeteci olarak böyle bir mesaj bana da sürpriz oldu. Çıkardığım sonuç şu ki Ağbal, kritik faiz kararı öncesi, suskunluk kararına rağmen gelecek olan tehlike için uyarma ihtiyacı duydu. Yani bu hafta faiz indirimi gibi çok yanlış bir karar alınması halinde piyasalarda yaşanacak olumsuzlukların boyutunu gördü, son bir uyarı yaptı.Ağbal’ın Merkez Bankası’nı uyardığı nokta, 'kendilerinin öncelikli görevinin enflasyonla mücadele ve kalıcı biçimde fiyat istikrarının sağlanması' olduğunu hatırlattı. Merkez Bankası’nın kimden gelirse gelsin bu göreve aykırı kararlar almamasını istedi diyebiliriz."Sağlam, "Erdoğan’ın tüm bunlar yaşanmıyor gibi faiz ısrarını sürdürmesi, sonunda Merkez Bankası yönetiminin de bu ısrara dayanamayarak faiz indirimi için zemin hazırlamaya başlaması son günlerde yaşanan risk primi artışının da kur artışlarının da başlıca nedeni oldu" dedi.

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naci ağbal, cumhuriyet, merkez bankası, faiz