https://tr.sputniknews.com/20210921/demirtas-hdp-elbette-muhataptir-cozumun-adresi-dogal-olarak-tbmmdir-1049106767.html
Demirtaş: HDP elbette muhataptır, çözümün adresi doğal olarak TBMM'dir
Demirtaş: HDP elbette muhataptır, çözümün adresi doğal olarak TBMM'dir
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T15:18+0300
2021-09-21T15:18+0300
2021-09-21T15:18+0300
politika
chp
hdp
selahattin demirtaş
kemal kılıçdaroğlu
imralı
sezai temelli
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki açıklamasına HDP'li Sezai Temelli'nin verdiği "Çözümün adresi İmralı'dır" yanıtıyla başlayan tartışmaya, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı.Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şöyle denildi:"Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir.Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz."
imralı
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chp, hdp, selahattin demirtaş, kemal kılıçdaroğlu, imralı, sezai temelli
Demirtaş: HDP elbette muhataptır, çözümün adresi doğal olarak TBMM'dir
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki açıklamasına HDP'li Sezai Temelli'nin verdiği "Çözümün adresi İmralı'dır" yanıtıyla başlayan tartışmaya, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şöyle denildi:
"Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir.
Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz."