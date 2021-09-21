https://tr.sputniknews.com/20210921/demirtas-hdp-elbette-muhataptir-cozumun-adresi-dogal-olarak-tbmmdir-1049106767.html

Demirtaş: HDP elbette muhataptır, çözümün adresi doğal olarak TBMM'dir

Demirtaş: HDP elbette muhataptır, çözümün adresi doğal olarak TBMM'dir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T15:18+0300

2021-09-21T15:18+0300

2021-09-21T15:18+0300

politika

chp

hdp

selahattin demirtaş

kemal kılıçdaroğlu

imralı

sezai temelli

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki açıklamasına HDP'li Sezai Temelli'nin verdiği "Çözümün adresi İmralı'dır" yanıtıyla başlayan tartışmaya, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı.Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şöyle denildi:"Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir.Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz."

imralı

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chp, hdp, selahattin demirtaş, kemal kılıçdaroğlu, imralı, sezai temelli