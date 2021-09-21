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Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabul ediyor. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
boris johnson
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.
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recep tayyip erdoğan, boris johnson, birleşmiş milletler (bm)

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

00:20 21.09.2021 (güncellendi: 01:18 21.09.2021)
© AAErdoğan, Johnson
Erdoğan, Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.
New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.
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