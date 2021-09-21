https://tr.sputniknews.com/20210921/erdogan-bm-genel-kurulunda-ingiltere-basbakani-johnson-ile-gorustu-1049086860.html

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabul ediyor. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T00:20+0300

2021-09-21T00:20+0300

2021-09-21T01:18+0300

politika

recep tayyip erdoğan

boris johnson

birleşmiş milletler (bm)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

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2021

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recep tayyip erdoğan, boris johnson, birleşmiş milletler (bm)