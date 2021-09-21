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Ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları sokağa attı
Ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları sokağa attı
İzmir Buca'da tartıştığı ev sahibinin evi boşaltmasını istediği kiracı, dairenin içerisine benzin döktü, eşyaları da sokağa attı. Uzun süren çabalar sonucu... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T02:52+0300
2021-09-21T02:52+0300
yaşam
buca
tartışma
kiracı
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İddiaya göre, İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katına bir ay önce taşınan Erol A. (35) ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.Bunun üzerine ev sahibi kiracı Erol A'nın evi boşaltmasını istedi. Daha sonra Erol A, evin içerisine benzin döktü ve evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de olmak üzere eşyaları sokağa atmaya başladı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken özel harekat polisleri de olay yerinde hazır bulundu.İtfaiye ekiplerince sokağa hava yastığı açıldı, atılan eşyalardan dolayı hasar gören elektrik tellerindeki akım da kesildi.Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilen Erol A, işlemleri için emniyete götürüldü.
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buca, tartışma, kiracı, ev sahibi

Ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları sokağa attı

02:52 21.09.2021
© DHAEv sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları sokağa attı
Ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları sokağa attı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© DHA
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İzmir Buca'da tartıştığı ev sahibinin evi boşaltmasını istediği kiracı, dairenin içerisine benzin döktü, eşyaları da sokağa attı. Uzun süren çabalar sonucu ikna edilen kiracı emniyete götürüldü.
İddiaya göre, İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katına bir ay önce taşınan Erol A. (35) ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine ev sahibi kiracı Erol A'nın evi boşaltmasını istedi. Daha sonra Erol A, evin içerisine benzin döktü ve evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de olmak üzere eşyaları sokağa atmaya başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken özel harekat polisleri de olay yerinde hazır bulundu.
İtfaiye ekiplerince sokağa hava yastığı açıldı, atılan eşyalardan dolayı hasar gören elektrik tellerindeki akım da kesildi.

Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilen Erol A, işlemleri için emniyete götürüldü.
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