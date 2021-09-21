FAS, Booking’in cezasını ödememesi halinde mahkemeye başvuracak

Sputnik’e konuşan İvanov, ağustosta hakim pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.3 milyar ruble (17.758 milyon dolar) ceza uygulanan Booking’in, cezasını ödememesi halinde mahkemeye başvuracaklarını söyledi.İvanov, Booking’in fiyat paritesi talebini kaldırmasına ilişkin FAS’ın talimatlarını yerine getirmesinin Rusya’daki otellerin fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.İvanov, “Karar kesinlikle sektörde rekabeti artırmaya katkıda bulunacak ve diğer kuruluşların Booking ile rekabetçi koşullarda hizmet sunmasına olanak verecek” dedi.FAS, ağustosta Booking şirketine sektördeki hakim pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.3 milyar rublelik ceza kararı almıştı. Şirket de kararı hukuksuz olarak nitelendirerek bu ay temyiz başvurusu yapmıştı.Kararın gerekçesi ise Booking’in ortaklarına fiyat paritesi zorunluluğu uygulaması. Buna göre şirketin ortaklarının diğer kaynaklardaki konaklama ücreti Booking.com’dakinden daha düşük olamıyor. Bu koşulun kaldırılmasını talep eden FAS, ağustosta şirketin bu talebe uymadığını bildirmişti.
Rusya Federal Anti-Tekel İdaresi (FAS) Başkan Yardımcısı Pyotr İvanov, otel rezervasyon sitesi Booking.com’un 1.3 milyar rublelik para cezasını ödememesi halinde mahkemeye başvuracaklarını ifade etti.
Sputnik’e konuşan İvanov, ağustosta hakim pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.3 milyar ruble (17.758 milyon dolar) ceza uygulanan Booking’in, cezasını ödememesi halinde mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
İvanov, Booking’in fiyat paritesi talebini kaldırmasına ilişkin FAS’ın talimatlarını yerine getirmesinin Rusya’daki otellerin fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.
FAS, ağustosta Booking şirketine sektördeki hakim pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.3 milyar rublelik ceza kararı almıştı. Şirket de kararı hukuksuz olarak nitelendirerek bu ay temyiz başvurusu yapmıştı.
Kararın gerekçesi ise Booking’in ortaklarına fiyat paritesi zorunluluğu uygulaması. Buna göre şirketin ortaklarının diğer kaynaklardaki konaklama ücreti Booking.com’dakinden daha düşük olamıyor. Bu koşulun kaldırılmasını talep eden FAS, ağustosta şirketin bu talebe uymadığını bildirmişti.